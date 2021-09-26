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سنابيه : الشباب صاروا يستحون والبنات يرقمونهم
منذ 8 ساعات
2324
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134967
منذ 37 دقيقة
الله يكفينا شر من به شر يافوفه الملهوفه .. بس لبسك به كلوفه ..
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الله يكفينا شر من به شر يافوفه الملهوفه .. بس لبسك به كلوفه ..
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