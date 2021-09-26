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تحتفل باليوم الوطني على طريقتها
منذ 12 ساعة
3048
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 53722
منذ ساعة
ههههههههههههههههه
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أحدث التعليقات
عابر سبيل
مع الزمن كلن يطلع ع حقيقته وهنا عرفنا حقيقتك لانك تكلمتي ع الهام الفضاله وحوبتها ماتعدتك👍🏻اللهم لاشماته
المللل
ماعندهم يخسرونه ماعندهم ترف وتربوا علي الشدة والرجوله وحياة التقشف النعومه ملغيه من قاموسهم
سمر
خبر لا يصدق ابدا عنها تطبع مستحيل
المللل
وهي ماعليها شي ياسلام زمن غريب
د محمد ماجد بخش
من الذي يسبقك اذا كنت تجري وحدك ؟ .
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