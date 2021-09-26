بالصور.. "سعودي" يرسم لوحات فنية للملوك بعملات معدنية نادرة

الرياض (صدى):
جمع المواطن السعودي هشام نجار العملات المعدنية على مدار أكثر من ٢٠ عامًا من مختلف البلدان ليرسم بها بعد ذلك لوحات فنية لملوك السعودية
ومن جانبه، أوضح "نجار" لموقع "العربية .نت"، أنه قام بإنشاء خزانة من العملات المعدنية، واستثمرها في رسم لوحات فنية احترافية بطريقة لوحية وجدارية.
وتابع: "الهدف من رسم اللوحات بالعملات المعدنية، هو الحفاظ عليها بشكل جميل عبر لوحات فنية تجذب عين المشاهد إليها".
وعن تصميمه صورة للملك سلمان، قال "نجار": "صمتت صورة الملك سلمان بأكثر من 9 آلاف عملة معدنية من مختلف عملات العالم"، وأشار إلى أن لديه 40 صورة صنعت بالعملات المعدنية لملوك السعودية وأمراء الخليج.
وأكد هشام نجار أنه يطمح من خلال أعماله الفنية لعمل أكبر جدارية في العالم مصنوعة من العملات المعدنية، وذلك سواء في مكة المكرمة أو جدة أو الرياض أو أي مدينة، وذلك للدخول بها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.