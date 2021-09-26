علاجات طبيعية يمكن الاستعانة بها للقضاء على البرد

أميرة خالد (صدى):
يصاب العديد من الأشخاص بنزلات البدر خلال تلك الفترة لذلك يبحثون دائمًا عن علاجات طبيعية ومتوفرة بالمنزل للبعد عن العلاجات الدوائية المستمرة التي قد تتسبب ببعض الأعراض الجانبية.
وتتضمن العلاجات الطبيعية "فيتامين C" حيث يعمل على تقليل أعراض البرد حيث يتواجد بكثرة في بعض المشروبات مثل "البرتقال والليمون".
وتشتمل العلاجات أيضًا "حساء الدجاج" والذي يخفف الاحتقان وانسداد الأنف والأعراض الأخرى المصاحبة للبرد.
ويعتبر الشاي الساخن أيضًا من المشروبات الهامة التي يمكن تناولها خلال فترة الإصابة بنزلات البرد فيساعد على مقاومة الأمراض ويحفظ رطوبته أيضًا.