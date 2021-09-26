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علاجات طبيعية يمكن الاستعانة بها للقضاء على البرد

منذ ساعة
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علاجات طبيعية يمكن الاستعانة بها للقضاء على البرد

أميرة خالد (صدى):

يصاب العديد من الأشخاص بنزلات البدر خلال تلك الفترة لذلك يبحثون دائمًا عن علاجات طبيعية ومتوفرة بالمنزل للبعد عن العلاجات الدوائية المستمرة التي قد تتسبب ببعض الأعراض الجانبية.

وتتضمن العلاجات الطبيعية "فيتامين C" حيث يعمل على تقليل أعراض البرد حيث يتواجد بكثرة في بعض المشروبات مثل "البرتقال والليمون".

وتشتمل العلاجات أيضًا "حساء الدجاج" والذي يخفف الاحتقان وانسداد الأنف والأعراض الأخرى المصاحبة للبرد.

ويعتبر الشاي الساخن أيضًا من المشروبات الهامة التي يمكن تناولها خلال فترة الإصابة بنزلات البرد فيساعد على مقاومة الأمراض ويحفظ رطوبته أيضًا.

نزلات البدر
العلاجات الطبيعية
احتقان الأنف
مقاومة الأمراض
أعراض البرد

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83138
منذ 27 دقيقة
زين

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أحدث التعليقات

عبدالله
عباس عدد التعليقات : 2 منذ 16 ساعة ايه والله انك صادق يا اخ عبدالله بارك الله في ……………………………………………….. ويبارك فيك اخ عباس
عندما يغيب المساء
زين
الزعيم الهلالي
هذا علي تركيز الحكام علي اي لاعب هلالي يا فقر
**""'سهم'""**😊
نهاية البشرية بيد الله سبحانة
مالك دخل
ياربي لك الحمد والشكر 🙏🙏🙏

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