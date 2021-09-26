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صدور الحكم النهائي في فيديو هيا الشعيبي الخادش

منذ ساعة
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صدور الحكم النهائي في فيديو هيا الشعيبي الخادش

خالد الظفيري (صدى):
قررت محكمة الاستئناف في الكويت تأييد قرار محكمة الجنايات بالامتناع عن الحكم على "هيا الشعيبي" بتهم نشر فيديو مخلّ بالآداب عبر حسابها الخاص في "سناب شات"، مع دفع كفالة قدرها 500 دينار أو ما يعادل 1650 دولاراً أميركياً.

 

وكان هيا الشعيبي قد مثُلت أمام القاضي للبت في القضية التي تعود إلى شهر (نوفمبر) 2020. وتم ذلك بعد نشر الفيديو على حسابها الخاص في التطبيق، وقام رجال المباحث حينها بضبطها وإحالتها إلى النيابة العامة وحجزها أياماً عدة قبل إخلاء سبيلها.

وأوضحت الشعيبي في فيديو نشرته عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" الملحقة بحسابها الخاص على "إنستغرام" أن حسابها تعرّض للسرقة .

وقالت الشعيبي: "مع الأسف كان في مجموعة ماسكة حسابي والبنت اللي سوت فيني جذي والله مو مسامحتها لا دنيا ولا آخرة، الواحد اللي فيه مكفيه وراح يرجع السناب أقوى من قبل". وأضافت: "أقول حق واحد مريض الكلمة اللي قلتها يمكن أهلك بهالوضع مو أنا وأنا بنت الشعيبي إذلف بعيد يالله".

الكويت
محكمة الاستئناف
هيا الشعيبي
فيديو مخل للاداب

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17705
منذ 48 دقيقة
الحمد لله على نعمة القضاء
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53705
منذ 45 دقيقة
طيب
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53705
منذ 12 دقيقة
الغريب ان الصوره ما تشبهه هيا الشعيبي الا اذا هي عملت سمكره كامله

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههه
عبد العزيز محمد على حمدي
جندي
ابو عمار
فرصه لبياعين الخيار والكركم . دعايه مجانيه
ابو عمار
الغريب ان الصوره ما تشبهه هيا الشعيبي الا اذا هي عملت سمكره كامله
ابو عمار
ممتاز جدا

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