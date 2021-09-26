صدور الحكم النهائي في فيديو هيا الشعيبي الخادش

خالد الظفيري (صدى):
قررت محكمة الاستئناف في الكويت تأييد قرار محكمة الجنايات بالامتناع عن الحكم على "هيا الشعيبي" بتهم نشر فيديو مخلّ بالآداب عبر حسابها الخاص في "سناب شات"، مع دفع كفالة قدرها 500 دينار أو ما يعادل 1650 دولاراً أميركياً.
وكان هيا الشعيبي قد مثُلت أمام القاضي للبت في القضية التي تعود إلى شهر (نوفمبر) 2020. وتم ذلك بعد نشر الفيديو على حسابها الخاص في التطبيق، وقام رجال المباحث حينها بضبطها وإحالتها إلى النيابة العامة وحجزها أياماً عدة قبل إخلاء سبيلها.
وأوضحت الشعيبي في فيديو نشرته عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" الملحقة بحسابها الخاص على "إنستغرام" أن حسابها تعرّض للسرقة .
وقالت الشعيبي: "مع الأسف كان في مجموعة ماسكة حسابي والبنت اللي سوت فيني جذي والله مو مسامحتها لا دنيا ولا آخرة، الواحد اللي فيه مكفيه وراح يرجع السناب أقوى من قبل". وأضافت: "أقول حق واحد مريض الكلمة اللي قلتها يمكن أهلك بهالوضع مو أنا وأنا بنت الشعيبي إذلف بعيد يالله".