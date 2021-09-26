فوائد صحية للخيار المر والكركم

أميرة خالد (صدى):
أوضحت إيرينا مالتسيفا المختصة في علم الوراثة في معهد الطب الوظيفي (IFM) بالولايات المتحدة، إن "التنظيف العام" للجسم يطيل عمر الإنسان، مبينة أن تجديد الخلايا البشرية، يحدث في عملية الالتهام الذاتي، والتي تشبه عملية جمع "القمامة".
وتابعت "يمكن لبعض الأطعمة الشائعة جدا أن تساعد في عملية الالتهام الذاتي، لأنها تحتوي على مواد ترسل الإشارات المناسبة إلى الخلايا. على سبيل المثال، يتمتع الخيار المر بهذه الخاصية، حيث يتم إنتاج مواد خاصة – مادة كوكوربيتاسين مرة الطعم، وهي التي تعطي المرارة لأجزاء جذع الخيار والتي تساعد بدورها في عملية الالتهام الذاتي".
وأضافت المختصة أن ثمار الحرنكش واسمها العلمي Physalis، وكذلك الكركم وفول الصويا يمكن أن يكون لها تأثير مماثل على الجسم، و يساعد النظام الغذائي والنشاط البدني المنتظم والنوم السليم أيضا في إطلاق عملية "التنظيف العام" في الوقت المناسب.