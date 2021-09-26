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فوائد صحية للخيار المر والكركم

منذ ساعة
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فوائد صحية للخيار المر والكركم

أميرة خالد (صدى):
أوضحت إيرينا مالتسيفا المختصة في علم الوراثة في معهد الطب الوظيفي (IFM) بالولايات المتحدة، إن "التنظيف العام" للجسم يطيل عمر الإنسان، مبينة أن تجديد الخلايا البشرية، يحدث في عملية الالتهام الذاتي، والتي تشبه عملية جمع "القمامة".

وتابعت "يمكن لبعض الأطعمة الشائعة جدا أن تساعد في عملية الالتهام الذاتي، لأنها تحتوي على مواد ترسل الإشارات المناسبة إلى الخلايا. على سبيل المثال، يتمتع الخيار المر بهذه الخاصية، حيث يتم إنتاج مواد خاصة – مادة كوكوربيتاسين مرة الطعم، وهي التي تعطي المرارة لأجزاء جذع الخيار والتي تساعد بدورها في عملية الالتهام الذاتي".

وأضافت المختصة أن ثمار الحرنكش واسمها العلمي Physalis، وكذلك الكركم وفول الصويا يمكن أن يكون لها تأثير مماثل على الجسم، و يساعد النظام الغذائي والنشاط البدني المنتظم والنوم السليم أيضا في إطلاق عملية "التنظيف العام" في الوقت المناسب.

الكركم
الخيار المر
معهد الطب الوظيفي
الالتهام الذاتي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17705
منذ 36 دقيقة
حبّك مرّ مثل الكينا وبُعدك نار عم تكوينا
نحنا اللي بكّينا الكل .. إجا مين يبكّينا
حبّك مرّ مثل الكينا وبُعدك نار عم تكوينا
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53705
منذ 14 دقيقة
فرصه لبياعين الخيار والكركم . دعايه مجانيه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههه
عبد العزيز محمد على حمدي
جندي
ابو عمار
فرصه لبياعين الخيار والكركم . دعايه مجانيه
ابو عمار
الغريب ان الصوره ما تشبهه هيا الشعيبي الا اذا هي عملت سمكره كامله
ابو عمار
ممتاز جدا

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