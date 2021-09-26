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متحدث الصحة: سيتم شمول فئة كبار السن بالجرعة الثالثة

منذ 47 دقيقة
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متحدث الصحة: سيتم شمول فئة كبار السن بالجرعة الثالثة

الرياض (صدى):
أكد متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي، أن الوزارة تعد حاليًا لشمول فئة كبار السن ومن تجاوزت أعمارهم ٦٠ عامًا فأكثر للجرعة الثالثة.

وأوضح متحدث الصحة أن ذلك يشمل ممن تجاوزا فترة ثمانية أشهر من تلقيهم الجرعة الثانية، وستعلن الصحة تفاصيل هذه الفئة لبدء شمولهم بمرحلة الجرعات التنشيطية.

وكشف "العبدالعالي" أن هناك أكثر من 18 مليون شخص في المملكة استكملوا التحصين، مناشدًا بضرورة الأسراع لاستكمال جرعتي لقاح ‎كورونا للحماية من المضاعفات.

وأضاف: "مهم جدًا هذا الأمر لنصل إلى مأمن السلامة في مواجهة هذه الجائحة كما أنها أهم نقطة في المرحلة القادمة ونسأل الله أن تكون المراحل الأخيرة الأكثر نجاحًا وقوة في مواجهة هذه الجائحة".

 

الصحة
لقاح كورونا
محمد العبدالعالي
جائحة كورونا
الجرعة الثالثة
الجرعات التنشيطية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17705
منذ 40 دقيقة
أحلى حاجة. المعلومة.. نحن كبار السن. أصبحنا مثلوثة
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53705
منذ 28 دقيقة
افا ما خلصنا من الكورونا

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههه
عبد العزيز محمد على حمدي
جندي
ابو عمار
فرصه لبياعين الخيار والكركم . دعايه مجانيه
ابو عمار
الغريب ان الصوره ما تشبهه هيا الشعيبي الا اذا هي عملت سمكره كامله
ابو عمار
ممتاز جدا

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