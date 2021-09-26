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حفل زفاف ينتهي ببتر قدم فتاة وإصابة 3 أشخاص

منذ ساعة
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حفل زفاف ينتهي ببتر قدم فتاة وإصابة 3 أشخاص

القاهرة (صدى):
انتهى حفل زفاف بإحدى قرى محافظة الشرقية بمصر، بحادث أليم؛ حيث أصيب عدد من المدعوين بإصابات بالغة، منهم بتر قدم فتاة تبلغ من العمر 22 عاما، و3 آخرين بينهم طفل عمره 7 سنوات.

وجاء ذلك نتيجة حركة استعراضية لسيارة حاول قائدها مجاملة للعروسين ليصطدم بالمدعوين؛ حيث أصيبت الفتاة بإصابات بالغة وأجريت لها عدة عمليات، وقرر الأطباء بتر قدمها اليسرى في محاولة لإنقاذ حياتها، كما يحتجز شقيقها الأصغر 7 سنوات، والمصاب بنزيف في البطن، علاوة على 2 آخرين مصابين بجروح متنوعة.

وكان المصابون ينتظرون وصول سيارة العروسين لتقديم التهاني، ولكنهم فوجئوا بسيارة مسرعة تتجه إليهم وتصطدم بهم وبأحد أعمدة الإنارة مما سبب جروح وإصابات خطرة أدت لبتر قدم الفتاة.

 

 

مصر
حادث
عروسين
فتاة
حفل زفاف
بتر قدم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17705
منذ 45 دقيقة
طيش الشباب وعجرفة النشوة وضلوع الجهالة يحقق الكوارث غير المتوقعة .. ضحيته كيف أصبحت !! لاشك أن في الأقدار إبتلاء وعافية .. اللهم .اربط على قلبها
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53705
منذ 24 دقيقة
حسبي الله على السائق الاهبل

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههه
عبد العزيز محمد على حمدي
جندي
ابو عمار
فرصه لبياعين الخيار والكركم . دعايه مجانيه
ابو عمار
الغريب ان الصوره ما تشبهه هيا الشعيبي الا اذا هي عملت سمكره كامله
ابو عمار
ممتاز جدا

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