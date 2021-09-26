حفل زفاف ينتهي ببتر قدم فتاة وإصابة 3 أشخاص

القاهرة (صدى):
انتهى حفل زفاف بإحدى قرى محافظة الشرقية بمصر، بحادث أليم؛ حيث أصيب عدد من المدعوين بإصابات بالغة، منهم بتر قدم فتاة تبلغ من العمر 22 عاما، و3 آخرين بينهم طفل عمره 7 سنوات.
وجاء ذلك نتيجة حركة استعراضية لسيارة حاول قائدها مجاملة للعروسين ليصطدم بالمدعوين؛ حيث أصيبت الفتاة بإصابات بالغة وأجريت لها عدة عمليات، وقرر الأطباء بتر قدمها اليسرى في محاولة لإنقاذ حياتها، كما يحتجز شقيقها الأصغر 7 سنوات، والمصاب بنزيف في البطن، علاوة على 2 آخرين مصابين بجروح متنوعة.
وكان المصابون ينتظرون وصول سيارة العروسين لتقديم التهاني، ولكنهم فوجئوا بسيارة مسرعة تتجه إليهم وتصطدم بهم وبأحد أعمدة الإنارة مما سبب جروح وإصابات خطرة أدت لبتر قدم الفتاة.