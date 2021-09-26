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الفالح: استثمارات "توتال" الفرنسية في المملكة تتجاوز 30 مليار ريال

منذ ساعتين
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الفالح: استثمارات "توتال" الفرنسية في المملكة تتجاوز 30 مليار ريال

الرياض (صدى):
كشف وزير الاستثمار، خالد الفالح، عن عدة مسارات للاستثمار الفرنسي في المملكة، منها قطاعا الطاقة والمواد البتروكيماوية.

وقال الفالح لقناة " العربية " إن شركة توتال الفرنسية لديها أحد أكبر المشاريع الصناعية الاستثمارية في المملكة وهو مشروع ساتورب بالجبيل، ولدى الشركة مشروع جديد مكمل له هو أميرال.

وأشار إلى أن الاستثمارات فيه تصل إلى أكثر من 30 مليار ريال (ما يتجاوز نحو 7 مليارات يورو)، بالإضافة إلى مشاريع مكملة لها في سلاسل قيمة متعددة.

وأكد الوزير على أن شركة توتال ستفتتح محطات توزيع الوقود ومحطات شحن كهربائي قريباً في المملكة، من خلال مشروع مشترك مع أرامكو السعودية.

الجبيل
المملكة
أرامكو
الفالح
الطاقة
خالد الفالح
استثمارات
توتال
ساتروب

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17705
منذ 45 دقيقة
نحن خلينا في حالنا من ال٣٠ مليار حقتكم. الله يعننا على ما عدنا .. رواتبنا تذهب مع أول ساعة في الشهر يا حكومتنا الرشيدة . وفوقها كلمة خارجني منه والله يخارجني منه ونحوهما.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههه
عبد العزيز محمد على حمدي
جندي
ابو عمار
فرصه لبياعين الخيار والكركم . دعايه مجانيه
ابو عمار
الغريب ان الصوره ما تشبهه هيا الشعيبي الا اذا هي عملت سمكره كامله
ابو عمار
ممتاز جدا

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