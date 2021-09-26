الفالح: استثمارات "توتال" الفرنسية في المملكة تتجاوز 30 مليار ريال

الرياض (صدى):
كشف وزير الاستثمار، خالد الفالح، عن عدة مسارات للاستثمار الفرنسي في المملكة، منها قطاعا الطاقة والمواد البتروكيماوية.
وقال الفالح لقناة " العربية " إن شركة توتال الفرنسية لديها أحد أكبر المشاريع الصناعية الاستثمارية في المملكة وهو مشروع ساتورب بالجبيل، ولدى الشركة مشروع جديد مكمل له هو أميرال.
وأشار إلى أن الاستثمارات فيه تصل إلى أكثر من 30 مليار ريال (ما يتجاوز نحو 7 مليارات يورو)، بالإضافة إلى مشاريع مكملة لها في سلاسل قيمة متعددة.
وأكد الوزير على أن شركة توتال ستفتتح محطات توزيع الوقود ومحطات شحن كهربائي قريباً في المملكة، من خلال مشروع مشترك مع أرامكو السعودية.