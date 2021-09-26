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بيليه يوجه رسالة اعتذار لليونيل ميسي

منذ 3 ساعات
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بيليه يوجه رسالة اعتذار لليونيل ميسي

وكالات (صدى):
وجه أسطورة السامبا بيليه نجم منتخب البرازيل التاريخي، رسالة اعتذار للأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب تأخره في تهنئة ليو على الرقم القياسي، بسبب الأزمة الصحية التي تعرض إليها مؤخراً وأدت لدخوله المستشفى لعدة أيام.

ويذكر أن ميسي واصل بالهاتريك الذي سجله أمام بوليفيا في تصفيات كأس العالم 2022 في 10 سبتمبر الجاري، إلى 79 هدفاً دولياً، محطما رقم بيليه أفضل هداف دولي في تاريخ قارة أمريكا الجنوبية.

وقال بيليه في تغريدة عبر فيسبوك: "أهلا ميسي، أعتذر عن التأخير ولكن لا أريد إهدار فرصة تهنئتكم على تجاوز رقم قياسي جديد حققته مطلع الشهر الحالي".

وأضاف: "موهبتك في كرة القدم لا تُصدق، أتمنى أن تغزو الملاعب أكثر وأكثر، جنباً إلى جنب مع أصدقائي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي".

ميسي
منتخب البرازيل
بوليفيا
بيليه

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17705
منذ 44 دقيقة
روح بيليه الرياضية العالية تزيده احتراما وتقديراً

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههه
عبد العزيز محمد على حمدي
جندي
ابو عمار
فرصه لبياعين الخيار والكركم . دعايه مجانيه
ابو عمار
الغريب ان الصوره ما تشبهه هيا الشعيبي الا اذا هي عملت سمكره كامله
ابو عمار
ممتاز جدا

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