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رجل ينهي حياة زوجته: باصة لفوق وعايزاني أرجع للحرام

منذ ساعة
1485
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رجل ينهي حياة زوجته: باصة لفوق وعايزاني أرجع للحرام

القاهرة (صدى):
شهدت مصر واقعة مروعة؛ حيث قام زوج بقتل زوجته بسبب مطالبتها له بشراء أثاث جديد للمنزل وبعض الأشياء الأخرى لينتهي الأمر بشجار راحت ضحيته.

وأوضح الزوج أنه حينما قال لها أنه ليس معه أموال لتنفيذ طلباتها قالت له: "خلاص خليك قاعد زي الولايا" ليستشيط غضبًا، وانتزع ساق «الكنبة» الخشبي وضرب رأس زوجته، وكلما زاد صراخها كثف زوجها من ضرباته، ولم يتركها إلا جثة هامدة برأس مهشمة.

وصرح الزوج: "كنت دايما أقول لها على قد لحافك مدي رجليكي، بس هي بصة لفوق"، مضيفًا: "أنا كنت بمشى غلط، وربنا تاب عليا، وهي عاوزاني أرجع للحرام تاني"؛ حيث كان يعمل بتجارة المخدرات ولديه عدة سوابق، ثم تاب الله عليه واصبح يعمل في "الخردة"؛ ليتم القبض عليه بعد ذلك لقتل زوجته.

 

مصر
جريمة
قتل
خلافات زوجية

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 410
منذ 47 دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله

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الاهلي والنصر تفاحتين خربانه ملفوفة في خرقة
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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