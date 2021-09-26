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كلب يهاجم عائلة عند باب منزلها

منذ ساعتين
814
1

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10185
منذ ساعة
ههه الكلب شرد من صاحبة بس الحمد لله مسكة

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