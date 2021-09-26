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الكشف عن اسم المدرب الجديد للنصر

منذ 6 ساعات
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الكشف عن اسم المدرب الجديد للنصر

ماجد محمد (صدى):
كشف الإعلامي مشعل البقمي، وعضو الجمعة العمومية في نادي النصر، عن بديل البرازيلي مانو مينيز المدير الفني الذي تمت إقالته بعد الخسارة من الاتحاد في دوري المحترفين.

ونشر البقمي صورة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، أعلن فيها موافقة رودي جارسيا على تدريب العالمي خلال الفترة المقبلة.

وكتب البقمي: "الحمد لله.. تمت.. رودي جارسيا مدربا للنصر".

كان النصر قد أعلن إقالة مينيز من تدريب الفريق بعد الخسارة من الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف في ملعب مرسول بارك، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر
المدرب الجديد
مانو مينيز
مشعل البقني

التعليقات

مالك دخل
مالك دخل عدد التعليقات : 1
منذ 42 دقيقة
ياربي لك الحمد والشكر 🙏🙏🙏

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أحدث التعليقات

عبدالله
عباس عدد التعليقات : 2 منذ 16 ساعة ايه والله انك صادق يا اخ عبدالله بارك الله في ……………………………………………….. ويبارك فيك اخ عباس
عندما يغيب المساء
زين
الزعيم الهلالي
هذا علي تركيز الحكام علي اي لاعب هلالي يا فقر
**""'سهم'""**😊
نهاية البشرية بيد الله سبحانة
مالك دخل
ياربي لك الحمد والشكر 🙏🙏🙏

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