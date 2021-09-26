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وزارة الدفاع تعلن موعد فتح باب التجنيد الموحد للمرحلة القادمة 1443هـ

منذ 4 ساعات
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وزارة الدفاع تعلن موعد فتح باب التجنيد الموحد للمرحلة القادمة 1443هـ

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الدفاع، عن موعد فتح باب التجنيد الموحد، للجنسين، للمرحلة القادمة ١٤٤٣هـ، للوظائف العسكرية من رتبة جندي حتى رقيب.

وأوضحت الوزارة أن الرتب العسكرية هي: جندي.، جندي أو عريف، وكيل رقيب، ورقي

وأشترطت أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكةأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 18/03/1443هـ الموافق 24/10/2021م، حيث يمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني.

وظائف
وزارة الدفاع
التجنيد
الوظائف العسكرية
رتب

التعليقات

عبد العزيز محمد على حمدي
عبد العزيز محمد على حمدي عدد التعليقات : 1
منذ 9 دقائق
جندي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههه
عبد العزيز محمد على حمدي
جندي
ابو عمار
فرصه لبياعين الخيار والكركم . دعايه مجانيه
ابو عمار
الغريب ان الصوره ما تشبهه هيا الشعيبي الا اذا هي عملت سمكره كامله
ابو عمار
ممتاز جدا

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