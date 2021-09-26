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"الصندوق العقاري" يُودع أكثر من 761 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني"

منذ ساعتين
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"الصندوق العقاري" يُودع أكثر من 761 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني"

الرياض (صدى):
أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع أكثر من 761 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر سبتمبر 2021.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لهذا الشهر خُصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، لافتاً إلى أن إجمالي ما أُودع في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017م حتى سبتمبر الجاري تجاوز 31 مليار ريال.

وأفاد بن ماضي أن التكاملية في تقديم الخدمات الإلكترونية بين "الصندوق العقاري" ومنظومة الإسكان والجهات التمويلية من المصارف وشركات التمويل والتطوير والعقاري يأتي بهدف تسهيل وتبسيط رحلة المستفيد لتملك المسكن الملائم من خلال الاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري مدعُوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، مؤكداً حرص الصندوق على إيداع الدعم الشهري في موعده، بما يحقق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030 – لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلها 70% بحلول العام 2030.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خدمات "القرض المدعُوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق هنا إضافة إلى تقديم أفضل 5 توصيات تمويلية عبر منصة المستشار العقاري، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن "القرض المدعُوم".

الصندوق العقاري
صندوق التنمية العقارية
التمويل العقاري
حسابات
سكني

التعليقات

هادي جبران الهاجري
هادي جبران الهاجري عدد التعليقات : 135
منذ 13 دقيقة
الله لا يوفقكم حنا متقاعدين برواتب سيئه ولا في جهات تمويليه تدعمنا وانتم تدعمون أصحاب الرواتب القويه وتقولون نحرص علا دعم التملك سكن للمواطن كلام كذب ودجل هذا الفساد بعينه ي معالي الصندوق

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المهم
الترفيه
المهم
الخطف من الجرائم الكبيرة! فما هذه العباره ياصدى.هل المحرر يخط الخبر خطف
ابو عمار
طيب
kkkk
باقي احد يشجع الاهلي
هادي جبران الهاجري
الله لا يوفقكم حنا متقاعدين برواتب سيئه ولا في جهات تمويليه تدعمنا وانتم تدعمون أصحاب الرواتب القويه وتقولون نحرص علا دعم التملك سكن للمواطن...

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