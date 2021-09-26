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سوق لؤلؤة مكة النسائي.. مشروع يلبي احتياجات المرأة ودعوة لتحفيزها على العمل

منذ ساعتين
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سوق لؤلؤة مكة النسائي.. مشروع يلبي احتياجات المرأة ودعوة لتحفيزها على العمل

معاذ الحجازي (صدى):
حظيت المرأة السعودية باهتمام ورعاية القيادة الحكيمة حيث منحتها سبل التمكين بحزم من القرارات التاريخية لتشكل نقلة نوعية وغير مسبوقة عزز من دورها في مختلف الميادين فأصبحت شريكا فاعلا في رفعة الوطن ونمائه وحققت نجاحات نوعية تباينت مجالاتها علميا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا .

تحقيقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تمكين المرأة انطلقت فكرة إدارة سوق لؤلؤة مكة النسائي بتخصيص مكان ومجمع خاص يلبي احتياجات المرأة بطرق حديثة وصورة حضارية مشرقة ترحب بكل زائرة .

كما أنها فعّلت مشكورةً مبادرة تحفيز المرأة على العمل ودعم التاجرات المبتدئات والأسر المنتجة من خلال استثمار طاقات بنات الوطن ومهاراتهن في تنمية وتطوير المجتمع وتنويع المهن ومصادر الدخل بإشراف مباشر من إدارة السوق .

وتأتي فكرة السوق في ظل المساهمة في توفير مكان خاص ملائم لحاجة المرأة وتسهيلا لها في التسوق وكذلك تحفيزا لها على العمل والبدء بمشروعها من خلال إدارة متكاملة تنظيما وإشرافا .

وأوضحت صاحبة فكرة المشروع وتنفيذه الأستاذة صفية الذيابي أن الفكرة بدأ منذ عشر سنين وتم اطلاقها في القرى ثم انتقلت للطائف ثم إلى مكة المكرمة من أجل تنظيم عملية البيع للنساء خصوصا من يبسطن تكريما لهن ورفعا لقدرهن عن الشوارع.

وأضافت، نتمنى ان نمنح ارض لبناء المشروع عليها تفاديا لأي خلل او طلبات لان الارض الحالية للاستثمار والحمد لله الذي أكرمنا بالستر من ناحية الشوارع والشمس والحر والتعب متسترين لا احد يكشفنا ولبسنا داخل مبنى خاص للنساء وكل شيء متمكنين منه .

الجدير بالذكر أن السوق انطلق مؤخرا وفكرته رائدة يستحق دعم الجميع وزيارته ومكانه مقابل مواقف حجز السيارات بالشرائع في مكة ، يقوم عليه إدارة متكاملة وبه أماكن منظمة .

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53689
منذ 55 دقيقة
الله يوفق الجميع
بدون
بدون عدد التعليقات : 11
منذ 54 دقيقة
ممتاز جدا اذا كان نسائي تماما بدون دخول الرجال. ونسال التوفيق لصاحب او صاحبة الفكرة ونسأل التوفيق والبركة لأصحاب المحلات.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134942
منذ 36 دقيقة
زين ..

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أحدث التعليقات

المهم
الترفيه
المهم
الخطف من الجرائم الكبيرة! فما هذه العباره ياصدى.هل المحرر يخط الخبر خطف
ابو عمار
طيب
kkkk
باقي احد يشجع الاهلي
هادي جبران الهاجري
الله لا يوفقكم حنا متقاعدين برواتب سيئه ولا في جهات تمويليه تدعمنا وانتم تدعمون أصحاب الرواتب القويه وتقولون نحرص علا دعم التملك سكن للمواطن...

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