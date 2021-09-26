بالفيديو.. سعاد سليمان تعلن اعتزالها الفن بعد ارتدائها الحجاب

خالد الظفيري (صدى):
قررت الفنانة الكويتية، سعاد سليمان، المعروفة بلقب "سعودة"، اعتزالها مجال الفن والتمثيل نهائيا وارتداءها الحجاب.
ونشرت سعاد سليمان مجموعة صور على حسابها في "إنستغرام" وعلقت قائلة: "أعلن اعتزالي عن المجال الفني كممثلة الحمد لله".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه "سعودة" وهي تشرح أسباب اعتزالها وخطواتها القادمة، حيث قالت: "سبب اعتزالي الحمد لله هو أنني قبلت في تربية أساسية تخصص إسلامي وهذا الذي أريده، وسوف أجعل حياتي للدراسة وأطفالي وليس لدي وقت للتمثيل، بالإضافة أنني تحجبت ولا أريد أي شيء يخدش حجابي، وأرفض أن أكون ممثلة"، مؤكدة "اقتناعها الكامل بقرار اعتزالها".
وأضافت: "سوف أكون حاضرة معكم دائما، وليس معنى أن ابتعد عن التمثيل عدم ظهوري مجددا، بل سوف أشارك بمقاطع فيديو في أوقات عدم انشغالي، أما قرار اعتزالي فأنا مقتنعة به واشعر براحة كبيرة".