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بالفيديو.. سعاد سليمان تعلن اعتزالها الفن بعد ارتدائها الحجاب

منذ ساعتين
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بالفيديو.. سعاد سليمان تعلن اعتزالها الفن بعد ارتدائها الحجاب

خالد الظفيري (صدى):
قررت الفنانة الكويتية، سعاد سليمان، المعروفة بلقب "سعودة"، اعتزالها مجال الفن والتمثيل نهائيا وارتداءها الحجاب.

ونشرت سعاد سليمان مجموعة صور على حسابها في "إنستغرام" وعلقت قائلة: "أعلن اعتزالي عن المجال الفني كممثلة الحمد لله".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه "سعودة" وهي تشرح أسباب اعتزالها وخطواتها القادمة، حيث قالت: "سبب اعتزالي الحمد لله هو أنني قبلت في تربية أساسية تخصص إسلامي وهذا الذي أريده، وسوف أجعل حياتي للدراسة وأطفالي وليس لدي وقت للتمثيل، بالإضافة أنني تحجبت ولا أريد أي شيء يخدش حجابي، وأرفض أن أكون ممثلة"، مؤكدة "اقتناعها الكامل بقرار اعتزالها".

وأضافت: "سوف أكون حاضرة معكم دائما، وليس معنى أن ابتعد عن التمثيل عدم ظهوري مجددا، بل سوف أشارك بمقاطع فيديو في أوقات عدم انشغالي، أما قرار اعتزالي فأنا مقتنعة به واشعر براحة كبيرة".

الحجاب
الفن
مقاطع فيديو
اعتزال الفن
سعاد سليمان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53689
منذ ساعة
الله يثبتها على دينه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134942
منذ 44 دقيقة
زين ..

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أحدث التعليقات

المهم
الترفيه
المهم
الخطف من الجرائم الكبيرة! فما هذه العباره ياصدى.هل المحرر يخط الخبر خطف
ابو عمار
طيب
kkkk
باقي احد يشجع الاهلي
هادي جبران الهاجري
الله لا يوفقكم حنا متقاعدين برواتب سيئه ولا في جهات تمويليه تدعمنا وانتم تدعمون أصحاب الرواتب القويه وتقولون نحرص علا دعم التملك سكن للمواطن...

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