الزكاة والجمارك: الشحنات الأقل من 1000 ريال معفاة من الرسوم الجمركية

علي القحطاني (صدى):
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الشحنات الشخصية تُعفى من الرسوم الجمركية في حال كان إجمالي قيمة المشتريات أقل من 1000 ريال شاملة قيمة البضاعة وأجور الشحن.
وأوضحت الهيئة، أن النسبة الموحدة التي يتم تطبيقها لضريبة القيمة المضافة تبلغ 15% على جميع الواردات، بينما إذا تم مخالفة ذلك يتم تقديم بلاغ عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإرفاق ما يثبت للتحقق والإفادة.
وأكدت الهيئة، على أن عملية التخليص الجمركي والشحن مسؤولية الناقل، وعلى العميل التواصل مع الناقل لاستكمال إجراءات فسح الشحنة، إذ يتم إنشاء أو إعداد البيان الجمركي وإرفاق المستندات من قبل المخلص الجمركي الخاص بالناقل.