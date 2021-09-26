نادي الصقور يوضح آلية تراخيص طرح الصقور المشاركة في المزاد

الرياض (صدى):
أوضح نادي الصقور، اليوم الأحد، آلية تراخيص طرح الصقور المسموح مشاركتها في مزاد نادي الصقور "الشاهين البحري التام فرخ وقرناس".
وكشف النادي في بيان صحافي أنه بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، يقوم الطاروح بعد عملية الطرح بالتواصل مع فرق مزاد نادي الصقور المنتشرة في مناطق المملكة، وسيبدأ الفريق بإكمال الإجراءات اللازمة.
وأشار إلى أن من ضمن تلك الإجراءات: تعبئة نموذج تسليم الصقر والحصول على البيانات الخاصة بالطاروح لإنهاء إجراءات الحجوزات، والإطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالمزاد، وتنتهي بوصول الطاروح لمدينة الرياض حيث يقام المزاد، وسيقوم فريق المزاد بتعبئة وثيقة تسجيل الطرح التي تشتمل على رقم رخصة الطرح.