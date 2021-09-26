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أبرز مواصفات السيارة يوتوتا تندرا 2022

منذ 3 ساعات
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أبرز مواصفات السيارة يوتوتا تندرا 2022

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أزاحت شركة تويوتا اليابانية وعملاقة تصنيع السيارت العالمية، الستار عن نسختها الجديدة من تندرا 2022 بشكل رسمي، وتنتمي هذه السيارة إلى فئة الـ "بيك اب"واحدة من الطرازات القوية والتي لها تاريخ عريق وممتد داخل السوق العالمي بعد ان انطلقت للمرة الاولى في عام 1999.

تزود النسخة تويوتا تندرا موديل 2022 "بيك اب" بمحرك سداسي الاسطوانات طراز V6، سعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 3500 سي سي، مقترن بشاحن توربيني مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 389 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 649 نيوتن/متر، بينما استغنت عن القدرات السابقة والتي كانت تعتمد على محرك ثماني الاسطوانات V8.

وتدخل تويوتا تندرا موديل 2022 "بيك اب"، في منافسة مع شاحنة رام 1500 والتي تنتمي غلى عائلة البيك اب ايضا، صاحبة الاداء القوي حيث تتمتع بمحرك 8 سليندر ثماني الاسطوانات وبسعة لترية قدرها 5700 سي سي، وفي حالة مقارنتها بالسيارة تويوتا تندرا سوف نجد انها تأتي بفارق بسيط يقدر بـ 6 احصنة، و 94 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وتتميز السيارة تويوتا تندرا موديل 2022 "بيك اب" بنظام هجين من طراز TRD PRO- I-FORCE MAX بقوة قدرها 437 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 790 نيوتن/متر، بينما تستمد جيمع الطرازات اوامر التسارع عبر ناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 10 سرعات، مع منظومة الدفع الخلفية للعجلات، إلى جانب خيارات اعلى تجهيزًا تعتمد على الدفع الكلي.

شاحنة
بيك أب
يوتوتا
تندرا2022
سليندر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53690
منذ ساعة
ما شاء الله رهيبه لكن السعر كم في الوكاله
فايز بن محمد الشهري
فايز بن محمد الشهري عدد التعليقات : 218
منذ 57 دقيقة
اسعار تويوتا لا يمكن تصورها وومبيعاتها في تدهور وكرونا ضربتهم وكسرت ظهورهم واعذارهم الآن في تقليل الانتاج قلة اشباه الموصلات ,, ولكن الدليل على انخفاض المبيعات تخفيضهم لانتاجهم , والدليل الأفضل انظر كم سيارة في الشارع الآن الكورية والصينية وكم تويوتا

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أحدث التعليقات

المهم
الترفيه
المهم
الخطف من الجرائم الكبيرة! فما هذه العباره ياصدى.هل المحرر يخط الخبر خطف
ابو عمار
طيب
kkkk
باقي احد يشجع الاهلي
هادي جبران الهاجري
الله لا يوفقكم حنا متقاعدين برواتب سيئه ولا في جهات تمويليه تدعمنا وانتم تدعمون أصحاب الرواتب القويه وتقولون نحرص علا دعم التملك سكن للمواطن...

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