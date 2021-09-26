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بالفيديو.. ابنة مريم حسين تخطف الأنظار في اليوم الوطني

منذ ساعة
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بالفيديو.. ابنة مريم حسين تخطف الأنظار في اليوم الوطني

متابعة- أميرة خالد (صدى):
خطفت ابنة الفنانة مريم حسين، الأنظار بحضور لافت جدًا في العيد الوطني الـ91؛ حيث بدى عليها ملامح التغير.

ونشرت مريم حسين، مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، تعبر فيه عن سعادتها الغامرة بالاحتفال بالعيد الوطني الـ91؛ حيث ظهرت فيه صورة ابنتها.

وظهرت مريم حسين وهي ترتدي عباءة سعودية خضراء اللون، وتعد صديقاتها بالمملكة بطهي أكلات مغربية لهن احتفالًا باليوم الوطني، بعدما طلبن كثيرًا منها أن تطبخ لهن أكلة مغربية، وهي قد أهدتهن هذه الأكلة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني.

احتفالات
مريم حسين
اليوم الوطني
فن ومشاهير

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53680
منذ 4 دقائق
ما عندكم يا مريم الا طبخة الكسكسي المعروفه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
بارك الله فيك يادكتور ضياء
ابو عمار
ما عندكم يا مريم الا طبخة الكسكسي المعروفه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
مشآعر انسان ..
هذا الداهية من افضل الممثلين واجملهم اعمالا واعظمهم رقيا واخلاقا في تاريخ سينما هوليوود , للاسف هذي الدنيا ليس لها أمان فكم من كريم...
مشآعر انسان ..
هذا الداهية من افضل الممثلين واجملهم اعمالا واعظمهم رقيا واخلاقا في تاريخ سينما هوليوود , للاسف هذي الدنيا ليس لها أمان فكم من كريم...

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