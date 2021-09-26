بالفيديو.. ابنة مريم حسين تخطف الأنظار في اليوم الوطني

متابعة- أميرة خالد (صدى):
خطفت ابنة الفنانة مريم حسين، الأنظار بحضور لافت جدًا في العيد الوطني الـ91؛ حيث بدى عليها ملامح التغير.
ونشرت مريم حسين، مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، تعبر فيه عن سعادتها الغامرة بالاحتفال بالعيد الوطني الـ91؛ حيث ظهرت فيه صورة ابنتها.
وظهرت مريم حسين وهي ترتدي عباءة سعودية خضراء اللون، وتعد صديقاتها بالمملكة بطهي أكلات مغربية لهن احتفالًا باليوم الوطني، بعدما طلبن كثيرًا منها أن تطبخ لهن أكلة مغربية، وهي قد أهدتهن هذه الأكلة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني.