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أخصائية تغذية : المشروبات الساخنة تؤدي إلى الإصابة بالسرطان

منذ ساعة
1578
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أخصائية تغذية : المشروبات الساخنة تؤدي إلى الإصابة بالسرطان

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت الطبيبة وأخصائية التغذية الروسية مارجريتا أرزومانيان، أن المشروبات الساخنة للغاية، تؤثر سلبا على صحة الإنسان.

وقالت الطبيبة أرزومانيان : "يكثر الناس عادة من تناول المشروبات الساخنة خلال فصل الشتاء والخريف لكن يجب الحذر من طريقة تناولها"، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

وأشارت إلى أن درجة الحرارة المرتفعة للمشروبات قد تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي".

وأضافت أن هناك أبحاث تقول إنه يمكن أن تؤدي المشروبات الساخنة إلى الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى إمكانية إتلاف الجهاز الهضمي، قائلة إنه يجب تخمير الشاي بالماء المغلي وشربه باردا، لكن بالتأكيد لا تحتاج إلى تناول الماء المغلي".

الشاي
السرطان
المشروبات الساخن
أرزومانيان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134937
منذ ساعة
يا كثر حجاوينكم المتناقضه ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53680
منذ 54 دقيقة
خيرتونا معاكم مره الساخنه ومره البارده وبكره بتقولون قاطعو القهوه
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53680
منذ 54 دقيقة
خيرتونا معاكم مره الساخنه ومره البارده وبكره بتقولون قاطعو القهوه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
بارك الله فيك يادكتور ضياء
ابو عمار
ما عندكم يا مريم الا طبخة الكسكسي المعروفه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
مشآعر انسان ..
هذا الداهية من افضل الممثلين واجملهم اعمالا واعظمهم رقيا واخلاقا في تاريخ سينما هوليوود , للاسف هذي الدنيا ليس لها أمان فكم من كريم...
مشآعر انسان ..
هذا الداهية من افضل الممثلين واجملهم اعمالا واعظمهم رقيا واخلاقا في تاريخ سينما هوليوود , للاسف هذي الدنيا ليس لها أمان فكم من كريم...

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