أخصائية تغذية : المشروبات الساخنة تؤدي إلى الإصابة بالسرطان

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت الطبيبة وأخصائية التغذية الروسية مارجريتا أرزومانيان، أن المشروبات الساخنة للغاية، تؤثر سلبا على صحة الإنسان.
وقالت الطبيبة أرزومانيان : "يكثر الناس عادة من تناول المشروبات الساخنة خلال فصل الشتاء والخريف لكن يجب الحذر من طريقة تناولها"، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".
وأشارت إلى أن درجة الحرارة المرتفعة للمشروبات قد تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي".
وأضافت أن هناك أبحاث تقول إنه يمكن أن تؤدي المشروبات الساخنة إلى الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى إمكانية إتلاف الجهاز الهضمي، قائلة إنه يجب تخمير الشاي بالماء المغلي وشربه باردا، لكن بالتأكيد لا تحتاج إلى تناول الماء المغلي".