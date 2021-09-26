نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاب يقتل خطيبته السابقة بعد سجن زوجها

منذ 9 ساعات
2855
5
شاب يقتل خطيبته السابقة بعد سجن زوجها

القاهرة (صدى):
أقدم شاب في مصر على قتل خطيبته السابقة بعد أن لجأت إليه، بعد القبض على زوجها والحكم عليه بالسجن.

وكانت قد استقلت القطار إلى خطيبها السابق الذى استقبلها، فطلبت منه الإقامة الدائمة لديه فوافق، وبالفعل أقامت معه، على أن تعود لزوجها بعد خروجه من السجن.

ونشبت مشادة بينهما بعد أيام بسبب دخله المادي، حيث انتهت باعتدائه عليه بضربة على رأسها، فقدت على أثرها الوعى وفى صباح اليوم التالى اكتشف وفاتها، فاستعان بشقيقه والقى جثتها في أرض زراعية.

تم القبض على المتهم واعترف في التحقيقات بجريمته حيث تمت إحالته للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بالسجن للمتهم وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

سجن
القطار
أرض زراعية
مصر قتل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134942
منذ 8 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53705
منذ 8 ساعات
زوجها في السجن وراحت عند خطيبها السابق تتونس معه الى عودة زوجها من السجن
مشآعر انسان ..
مشآعر انسان .. عدد التعليقات : 85
منذ 8 ساعات
العافية والامان والسلام من كل بلاء يارب
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 410
منذ 6 ساعات
لاحول ولاقوة الابالله
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3887
منذ ساعة
اللهم لا شماته ولكن مثل هذي لا ملة ولا دين وتستاهل ما جاه والله اعلم باخرتها وشلون بتكون نسأل الله العافية والسلامة

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله
عباس عدد التعليقات : 2 منذ 16 ساعة ايه والله انك صادق يا اخ عبدالله بارك الله في ……………………………………………….. ويبارك فيك اخ عباس
عندما يغيب المساء
زين
الزعيم الهلالي
هذا علي تركيز الحكام علي اي لاعب هلالي يا فقر
**""'سهم'""**😊
نهاية البشرية بيد الله سبحانة
مالك دخل
ياربي لك الحمد والشكر 🙏🙏🙏

أخر الأخبار

فتاة تقتل حبيبها بضربة هاتف محمول
فتاة تقتل حبيبها بضربة هاتف محمول
منذ 10 دقائق 155
إلهام شاهين عن ذهابها لطبيب نفسي بفرنسا:" اتكسفت أروح في مصر عشان ميفضحونيش"
إلهام شاهين عن ذهابها لطبيب نفسي بفرنسا:" اتكسفت أروح في مصر عشان ميفضحونيش"
منذ 11 دقيقة 120
موقف محرج لمهرجان الإسكندرية السينمائي بسبب الفنانة نسرين أمين 
موقف محرج لمهرجان الإسكندرية السينمائي بسبب الفنانة نسرين أمين 
منذ 23 دقيقة 212
بالفيديو .. أحمد العنزي : سارة الكندري تتخلى عن ابنتها في الشارع
بالفيديو .. أحمد العنزي : سارة الكندري تتخلى عن ابنتها في الشارع
منذ 34 دقيقة 341
"تعليم الطائف" يعيد تأهيل المباني التعليمية المعارة الجامعة بتكلفة ٥ مليون ريال
"تعليم الطائف" يعيد تأهيل المباني التعليمية المعارة الجامعة بتكلفة ٥ مليون ريال
منذ 37 دقيقة 1091
المريسل يرد على منتقدي جارديم: الهلال لديه مباراة مؤجلة لو فاز تصدر الدوري
المريسل يرد على منتقدي جارديم: الهلال لديه مباراة مؤجلة لو فاز تصدر الدوري
منذ 41 دقيقة 1154
سنابيه : الشباب صاروا يستحون والبنات يرقمونهم
سنابيه : الشباب صاروا يستحون والبنات يرقمونهم
منذ 48 دقيقة 549
السفير احمد قطان ووالدته يتعرضان لحادث في ميلانو
السفير احمد قطان ووالدته يتعرضان لحادث في ميلانو
منذ 48 دقيقة 1500
مضاربة بالكراسي في السودان
مضاربة بالكراسي في السودان
منذ 49 دقيقة 427
رجل امن ينقذ فتاة من الانتحار
رجل امن ينقذ فتاة من الانتحار
منذ 50 دقيقة 426