شاب يقتل خطيبته السابقة بعد سجن زوجها

القاهرة (صدى):
أقدم شاب في مصر على قتل خطيبته السابقة بعد أن لجأت إليه، بعد القبض على زوجها والحكم عليه بالسجن.
وكانت قد استقلت القطار إلى خطيبها السابق الذى استقبلها، فطلبت منه الإقامة الدائمة لديه فوافق، وبالفعل أقامت معه، على أن تعود لزوجها بعد خروجه من السجن.
ونشبت مشادة بينهما بعد أيام بسبب دخله المادي، حيث انتهت باعتدائه عليه بضربة على رأسها، فقدت على أثرها الوعى وفى صباح اليوم التالى اكتشف وفاتها، فاستعان بشقيقه والقى جثتها في أرض زراعية.
تم القبض على المتهم واعترف في التحقيقات بجريمته حيث تمت إحالته للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بالسجن للمتهم وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات.