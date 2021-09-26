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شركة المملكة القابضة تبيع نصف ملكيتها بفنادق فور سيزونز لمجموعة كاسكيد (فيديو)

منذ 4 ساعات
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شركة المملكة القابضة تبيع نصف ملكيتها بفنادق فور سيزونز لمجموعة كاسكيد (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
أعلنت شركة المملكة القابضة، اليوم الأحد، أن إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة المملكة القابضة وقعت اتفاقية نهائية ملزمه لبيع حصة 23.75٪ في شركة فنادق فور سيزونز Four Seasons إلى شركة تابعة لشريكها الاستراتيجي مجموعة كاسكيد الاستثمارية كاسكيد للاستثمار Cascade Investments التابعة للسيد بيل جيتس، شريكها الاستثماري طويل الأجل في شركة فنادق فور سيزونز Four Seasons.

وستتم الصفقة على أساس قيمة قدرها 37.5 مليار ريال، 10 مليار دولار أمريكي (لشركة فنادق فور سيزونز Four Seasons، مع عائدات نقدية فورية لشركة تابعة لشركة المملكة القابضة قدرها 8,287,500,000 ريال 2.21) مليار دولار أمريكي (ومن المتوقع أن تحقق شركة المملكة القابضة أرباح فورية قبل الضرائب ما يقارب من 5,887,500,000 ريال 1.57 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة خلال شهر يناير من عام 2022، حال الوصول على عدم ممانعة هيئة الاحتكار.

كما ستستمر شركة المملكة القابضة (KHC) عبر شركة تابعه لها في امتلاك حصة قدرها 23.75٪ في شركة فنادق فور سيزونز Four Seasons بعد الانتهاء من الصفقة مع الابقاء على ممثلي شركة المملكة القابضة في مجلس إدارة شركة فنادق فور سيزونز Four Seasons لغرض النمو كداعم رئيسي لشركة فنادق فور سيزونز Four Seasons.

المملكة
استثمارات
اقتصاد
شركة المملكة القابضة
فور سيزونز
مجموعة كاسكيد الاستثمارية

التعليقات

كوكو لولو
كوكو لولو عدد التعليقات : 4
منذ 3 ساعات
طفر الحبيب منها للاعلى ان شاءالله اجل قصة كفاح ياعلي بابا 🤣
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134942
منذ 3 ساعات
واستمر الفأر في قرض الرغيف ..

.. ويقولون // ماهان مدخاله هان مخراجه .. وصندقة العقار لازالت شامخه ، ضاربة اطنابهاا ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53689
منذ ساعتين
طيب بالتوفيق
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 525
منذ 30 دقيقة
بالتوفيق يابوخالد

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