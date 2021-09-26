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صورة نادرة للملك سلمان بـ "البدلة" مع نجله الأمير عبد العزيز في طفولته

منذ ساعتين
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صورة نادرة للملك سلمان بـ "البدلة" مع نجله الأمير عبد العزيز في طفولته

علي القحطاني (صدى):
وبينت الصورة التي نشرها حساب تاريخ آل سعود الملك الملك سلمان يرتدي بدلة "فل سوت" والأمير عبد العزيز جالساً إلى يساره، حيث كان وقتها في عمر الطفولة.

وعلق الحساب على الصورة قائلاً : "صورة نادرة تجمع سيدي الملك سلمان بابنه الأمير عبدالعزيز وزير الطاقة الحالي، حفظهما الله ورعاهما".

وتفاعل رواد تويتر مع الصورة التي انتشرت على نطاق واسع حيث علق أحدهم: "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. حفظ الله بلاد الحرمين وأدام الله فضلها الله يزيدهم من فضله ويحفظ الله بلد التوحيد".

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان
وزير الطاقة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53680
منذ 40 دقيقة
حفظهم الله من كل مكروه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
بارك الله فيك يادكتور ضياء
ابو عمار
ما عندكم يا مريم الا طبخة الكسكسي المعروفه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
مشآعر انسان ..
هذا الداهية من افضل الممثلين واجملهم اعمالا واعظمهم رقيا واخلاقا في تاريخ سينما هوليوود , للاسف هذي الدنيا ليس لها أمان فكم من كريم...
مشآعر انسان ..
هذا الداهية من افضل الممثلين واجملهم اعمالا واعظمهم رقيا واخلاقا في تاريخ سينما هوليوود , للاسف هذي الدنيا ليس لها أمان فكم من كريم...

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