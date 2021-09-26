صورة نادرة للملك سلمان بـ "البدلة" مع نجله الأمير عبد العزيز في طفولته

علي القحطاني (صدى):
وبينت الصورة التي نشرها حساب تاريخ آل سعود الملك الملك سلمان يرتدي بدلة "فل سوت" والأمير عبد العزيز جالساً إلى يساره، حيث كان وقتها في عمر الطفولة.
وعلق الحساب على الصورة قائلاً : "صورة نادرة تجمع سيدي الملك سلمان بابنه الأمير عبدالعزيز وزير الطاقة الحالي، حفظهما الله ورعاهما".
وتفاعل رواد تويتر مع الصورة التي انتشرت على نطاق واسع حيث علق أحدهم: "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. حفظ الله بلاد الحرمين وأدام الله فضلها الله يزيدهم من فضله ويحفظ الله بلد التوحيد".