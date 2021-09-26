بالفيديو.. مبتعث سعودي يطور جهازاً يحفظ الدم لفترة تصل إلى 30 عاما

علي القحطاني (صدى):
تمكن مبتعث بإحدى الجامعات الألمانية، من تطوير جهاز يحفظ الـدم لفترة تصل إلى 30 عاماً للاستفادة منه بعد ذلك عند الحاجة.
وتحدث مبتعث الدكتوراه بتخصص الهندسة الطبية الحيوية في جامعة هانوفر بألمانيا ضياء خياط عن فكرة الجهاز قائلا إنه يحفظ كرات الدماء الحمراء تحت سالب 100 درجة مئوية.
وأضاف الخياط أن الجهاز يقوم بعملية تعويم لنقل الـدم عبر مضخة به، ومن ثم يتم نقل الـدم لأوعية تخزين، مبينا أن الـدم في تلك الحالة يكون جاهزاً لاستخدامه بأي وقت.
وأشار إلى أن مميزات الجهاز تتضمن إجراء عملية تجميد الـدم دون تدخل الإنسان، وعدم استخدام مواد كبيرة في عمليات التجميد، وعدم استغراق وقت طويل وتكلفة عالية كما يحدث بالطرق الأخرى.