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بالفيديو.. مبتعث سعودي يطور جهازاً يحفظ الدم لفترة تصل إلى 30 عاما

منذ 3 ساعات
2004
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بالفيديو.. مبتعث سعودي يطور جهازاً يحفظ الدم لفترة تصل إلى 30 عاما

علي القحطاني (صدى):
تمكن مبتعث بإحدى الجامعات الألمانية، من تطوير جهاز يحفظ الـدم لفترة تصل إلى 30 عاماً للاستفادة منه بعد ذلك عند الحاجة.

وتحدث مبتعث الدكتوراه بتخصص الهندسة الطبية الحيوية في جامعة هانوفر بألمانيا ضياء خياط عن فكرة الجهاز قائلا إنه يحفظ كرات الدماء الحمراء تحت سالب 100 درجة مئوية.

وأضاف الخياط أن الجهاز يقوم بعملية تعويم لنقل الـدم عبر مضخة به، ومن ثم يتم نقل الـدم لأوعية تخزين، مبينا أن الـدم في تلك الحالة يكون جاهزاً لاستخدامه بأي وقت.

وأشار إلى أن مميزات الجهاز تتضمن إجراء عملية تجميد الـدم دون تدخل الإنسان، وعدم استخدام مواد كبيرة في عمليات التجميد، وعدم استغراق وقت طويل وتكلفة عالية كما يحدث بالطرق الأخرى.

مبتعث سعودي
ألمانيا
حفظ الدم
الهندسة الطبية

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10180
منذ 10 دقائق
ما شاء الله ابتكار او اختراع هو سوف يفيد البشرية ربي يحفظك يا ولدي
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53680
منذ 3 دقائق
بارك الله فيك يادكتور ضياء

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أحدث التعليقات

ابو عمار
بارك الله فيك يادكتور ضياء
ابو عمار
ما عندكم يا مريم الا طبخة الكسكسي المعروفه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
مشآعر انسان ..
هذا الداهية من افضل الممثلين واجملهم اعمالا واعظمهم رقيا واخلاقا في تاريخ سينما هوليوود , للاسف هذي الدنيا ليس لها أمان فكم من كريم...
مشآعر انسان ..
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