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بالفيديو.. قانوني يكشف حالة يسقط فيها حق المرأة في "نفقة المتعة"

منذ ساعة
1789
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بالفيديو.. قانوني يكشف حالة يسقط فيها حق المرأة في "نفقة المتعة"

علي القحطاني (صدى):
كشف ‏المستشار القانوني محمد العزي، عن الحالة التي يسقط فيها حق المرأة في "نفقة المتعة"، لافتًا إلى أن هناك شروطًا لاستحقاق الزوجة لنفقة المتعة، أبرزها أن يكون النكاح صحيحًا وأن يكون الطلاق قد وقع من قبل الرجل وبدون رضا من الزوجة، وألا تكون الزوجة هي السبب في هذا الطلاق.

وقال محمد العزي، أنه في حال وجود خلل بالزواج، على غرار ظهور عيب بالرجل أو المرأة، فإن ذلك يُسقط حق المرأة في المطالبة بنفقة المتعة، بحسب تصريحاته لقناة "روتانا خليجية".

وأكد المستشار القانوني، على إمكانية رفع قضية للحصول على نفقة بدون طلاق، وذلك حال كان الزوج لا يعطي زوجته ما يكفيها لعيش حياة كريمة.

المرأة
محاكم
الطلاق
قانوني
نفقة المتعة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53663
منذ 42 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شرهم ويكشف زيفهم .. آمين ..
ابو عمار
زوجها في السجن وراحت عند خطيبها السابق تتونس معه الى عودة زوجها من السجن
مشآعر انسان ..
اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الستر والعافيه والرزق الحلال وراحة البال
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
واضح*** وصريح***
ياخطاء وانت الخطاء ومنك الخطاء، ومن تعرض للخطاء عمره خطير،،

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