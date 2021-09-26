بالفيديو.. قانوني يكشف حالة يسقط فيها حق المرأة في "نفقة المتعة"

علي القحطاني (صدى):
كشف المستشار القانوني محمد العزي، عن الحالة التي يسقط فيها حق المرأة في "نفقة المتعة"، لافتًا إلى أن هناك شروطًا لاستحقاق الزوجة لنفقة المتعة، أبرزها أن يكون النكاح صحيحًا وأن يكون الطلاق قد وقع من قبل الرجل وبدون رضا من الزوجة، وألا تكون الزوجة هي السبب في هذا الطلاق.
وقال محمد العزي، أنه في حال وجود خلل بالزواج، على غرار ظهور عيب بالرجل أو المرأة، فإن ذلك يُسقط حق المرأة في المطالبة بنفقة المتعة، بحسب تصريحاته لقناة "روتانا خليجية".
وأكد المستشار القانوني، على إمكانية رفع قضية للحصول على نفقة بدون طلاق، وذلك حال كان الزوج لا يعطي زوجته ما يكفيها لعيش حياة كريمة.