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صاحب واقعة "السجود للكلب": مش قادر أواجه الناس وأهلي في بلدي

منذ 3 ساعات
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صاحب واقعة "السجود للكلب": مش قادر أواجه الناس وأهلي في بلدي

القاهرة (صدى):
تستمر محاكمة طبيبين وموظف في مصر على خلفية واقعة "السجود للكلب" والمتهمين فيها بالتنمر على ممرض، بالاستماع لمرافعة دفاع المجنى عليه والذي أكد على تكريم الله للإنسان، وتعدي على القوانين السماوية بأن يؤمر إنسان بالسجود للكلب مطالبا المحكمة بقوله "ألا تأخذكم بهم رحمه أو شفقة" .

ومن جانبه، قال الممرض الذي تعرض للاعتداء من الطبيب في الواقعة، إن الفيديو سبب له ولأسرته مشاكل نفسية خاصة بالمكان الذي يقيم فيه: "أنا طبعًا مش قادر أواجه الناس وأهلي في بلدي بمحافظة القليوبية" .

وأضاف: "أنا تعرضت للإهانة والتنمر من الطبيب بطلبه السجود للكلب أكثر من مرة، والفيديو تم تصويره منذ 6 أشهر" ، نافيًا أقوال الطبيب بأن الواقعة منذ 3 سنوات لانقضاء الدعوى الجنائية، مؤكدًا: "كيف تكون الواقعة من 3 سنوات والطبيب يظهر في الفيديو بارتدائه الكمامة" .

 

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مصر
ممرض
محاكمة
التنمر
السجود للكلب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134937
منذ ساعة
الحقيقه لك الخيار بعدم السجود ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53680
منذ 33 دقيقة
بصراحه ما عندك سالفه وليش تسمع كلام الطبيب الحقير

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أحدث التعليقات

ابو عمار
بارك الله فيك يادكتور ضياء
ابو عمار
ما عندكم يا مريم الا طبخة الكسكسي المعروفه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
مشآعر انسان ..
هذا الداهية من افضل الممثلين واجملهم اعمالا واعظمهم رقيا واخلاقا في تاريخ سينما هوليوود , للاسف هذي الدنيا ليس لها أمان فكم من كريم...
مشآعر انسان ..
هذا الداهية من افضل الممثلين واجملهم اعمالا واعظمهم رقيا واخلاقا في تاريخ سينما هوليوود , للاسف هذي الدنيا ليس لها أمان فكم من كريم...

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