صاحب واقعة "السجود للكلب": مش قادر أواجه الناس وأهلي في بلدي

القاهرة (صدى):
تستمر محاكمة طبيبين وموظف في مصر على خلفية واقعة "السجود للكلب" والمتهمين فيها بالتنمر على ممرض، بالاستماع لمرافعة دفاع المجنى عليه والذي أكد على تكريم الله للإنسان، وتعدي على القوانين السماوية بأن يؤمر إنسان بالسجود للكلب مطالبا المحكمة بقوله "ألا تأخذكم بهم رحمه أو شفقة" .
ومن جانبه، قال الممرض الذي تعرض للاعتداء من الطبيب في الواقعة، إن الفيديو سبب له ولأسرته مشاكل نفسية خاصة بالمكان الذي يقيم فيه: "أنا طبعًا مش قادر أواجه الناس وأهلي في بلدي بمحافظة القليوبية" .
وأضاف: "أنا تعرضت للإهانة والتنمر من الطبيب بطلبه السجود للكلب أكثر من مرة، والفيديو تم تصويره منذ 6 أشهر" ، نافيًا أقوال الطبيب بأن الواقعة منذ 3 سنوات لانقضاء الدعوى الجنائية، مؤكدًا: "كيف تكون الواقعة من 3 سنوات والطبيب يظهر في الفيديو بارتدائه الكمامة" .
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