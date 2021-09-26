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لقطة نادرة من أمام الكعبة المشرفة 1397 هـ
منذ ساعتين
529
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 53663
منذ 46 دقيقة
جميله الصوره
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شرهم ويكشف زيفهم .. آمين ..
ابو عمار
زوجها في السجن وراحت عند خطيبها السابق تتونس معه الى عودة زوجها من السجن
مشآعر انسان ..
اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الستر والعافيه والرزق الحلال وراحة البال
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
واضح*** وصريح***
ياخطاء وانت الخطاء ومنك الخطاء، ومن تعرض للخطاء عمره خطير،،
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