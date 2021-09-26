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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

منذ 46 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاط بالرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض. كما يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة. في حين لا تزال الفرصة مهيأ لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة الكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 30-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاث أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

مكة
جدة
الرياض
الطقس
الارصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134923
منذ 42 دقيقة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

الملل
معاك فلوس يكثر اصدقاك معاك فلوس يكثر المصلحجيه معاك فلوس تصير شاعر وملحن وجمس بوند ومغني وعنترة بن شداد وتصير غواص بدون مايبتل شعر...
سعيد
بس هذة شروطك سهلة
الدوري الإيطالي
الإعلام الرياضي سوق سمك لست أهلاوي ولكن فريقك الفتح وتتهكم على الأهلي من أي صرف صحي طالع جهل وتخلف. وملطشة وتعال محلل مجاري بالقنوات
.............
كل هذا عشان مخالفة؟ سبحان من خلق العقول
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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