"المطلق" يقترح تحويل التخصصات الشرعية بالجامعات النائية لمهنية

نايف السالم (صدى):
اقترح الدكتور إبراهيم المطلق الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تحويل التخصصات الشرعية في الجامعات النائية لتخصصات مهنية.
وقال المطلق: "مع خصخصة التعليم ودمج المواد الشرعية، أقترح التركيز جامعياً على التخصصات العلمية والانسانية، وتحويل التخصصات الشرعية في الجامعات النائية لتخصصات مهنية وتقنية،لتخريج أجيال مهنية توفر لها عملاً تجارياً حراً بديلاً للوافد، بدلاً من تكدس خريجي التخصصات الشرعية دون وظائف".
وأضاف: "أرى أن الضرورة قصوى للاتجاه للتعليم المهني والتقني، نحتاج أجيالاً مهنية وتقنية وفي جميع الأعمال الحرة".
وتابع: "ما المانع من تدريس وعمل دبلومات في الجامعات النائية في فن الخياطة، والطبخ، والحلاقة والنجارة، والحدادة، والسباكة، والكهرباء؟، يجب أن لا نجمع بين المطالبة برحيل الوافد واحتقار المهنة".
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