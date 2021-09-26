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"المطلق" يقترح تحويل التخصصات الشرعية بالجامعات النائية لمهنية

منذ ساعتين
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"المطلق" يقترح تحويل التخصصات الشرعية بالجامعات النائية لمهنية

نايف السالم (صدى):
اقترح الدكتور إبراهيم المطلق الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تحويل التخصصات الشرعية في الجامعات النائية لتخصصات مهنية.

وقال المطلق: "مع خصخصة التعليم ودمج المواد الشرعية، أقترح التركيز جامعياً على التخصصات العلمية والانسانية، وتحويل التخصصات الشرعية في الجامعات النائية لتخصصات مهنية وتقنية،لتخريج أجيال مهنية توفر لها عملاً تجارياً حراً بديلاً للوافد، بدلاً من تكدس خريجي التخصصات الشرعية دون وظائف".

وأضاف: "أرى أن الضرورة قصوى للاتجاه للتعليم المهني والتقني، نحتاج أجيالاً مهنية وتقنية وفي جميع الأعمال الحرة".

وتابع: "ما المانع من تدريس وعمل دبلومات في الجامعات النائية في فن الخياطة، والطبخ، والحلاقة والنجارة، والحدادة، والسباكة، والكهرباء؟، يجب أن لا نجمع بين المطالبة برحيل الوافد واحتقار المهنة".

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التعليم
جامعة الامام
ابراهيم المطلق
المواد الشرعية

التعليقات

أبو عمر
أبو عمر عدد التعليقات : 138
منذ ساعة
معك فيما ذهبت اليه .... مع دعمهم ماديا لفتح مشاريع مهنية عند التخرج
محمد
محمد عدد التعليقات : 27
منذ 58 دقيقة
بعد ايش بعد ما اصبح عدد الخريجين الجامعيين بالألاف خطوة متأخرة

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أحدث التعليقات

كوكو لولو
طفر الحبيب منها للاعلى ان شاءالله اجل قصة كفاح ياعلي بابا 🤣
Zoolعالمي
الاتحاد اليوم غير اتحاد نور يعني فقاعه صابون ومركزكم من السابع ونازل بلله هذا فريق يجيب دوري ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
محمد القحطاني
الآن عرفنا من اللاعب سيء السلوك هل هو الاعب النصراوي أم الهلالي ما يأخذه بيتوس في موسم أخذه بيريرا في أربع مباريات أين الصحافه...
مشآعر انسان ..
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والستر في الدنيا والآخرة
واضح*** وصريح***
ممكن تكون كبوة حصان ويقوم،، والدوري لسى في بداياته وباقي الدور الثاني، وبيكون القادم أحلى لقلعة الكؤوس..

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