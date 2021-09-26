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فتاة تضع 10 شروط للزواج: ليس لديه "كرش" ولا يأكل المنسف باليد!

منذ 56 دقيقة
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فتاة تضع 10 شروط للزواج: ليس لديه "كرش" ولا يأكل المنسف باليد!

متابعة أميرة خالد (صدى):
أثارت فتاة سعودية الجدل بعد إعلانها عن 10 شروط، يجب توافرها في الرجل الذي ستتزوجه مستقبلا، شملت مظهره الخارجي وطباعه، ومستواه المادي.

ونشرت الفتاة شروطها بمواقع التواصل، وهي: " ألايكون لديه كرش، ويهتم بمظهره، والوضع المادي جيد لحياة كريمة، وأن لا يكون ابن الماما وما عنده شخصية".

وأضافت: " ألا يصدرصوت شخير أثناء النوم، ولا تكون ألفاظه بذيئة، وأن لايتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع غير اخواته وخالاته وعماته".

واستكملت شروطها الغريبة بقولها: "أن لا يأكل المنسف باليد، ويفهم في الايتيكيت ولا يكون عصبي، ويكون على مستوى من الثقافة".

منوعات
زواج
الكرش
المنسف
شروط زواج

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134923
منذ 43 دقيقة
العريس المطلوب كان موجود قبل 100 عام يا حبة عين امتز ..

.. بس يمكن فيه واحد بين 60 و 70 ، فيه بعض من الشروط المطلوبه .. ينفع ...؟
سعيد
سعيد عدد التعليقات : 1
منذ 12 دقيقة
بس هذة شروطك سهلة

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أحدث التعليقات

الملل
معاك فلوس يكثر اصدقاك معاك فلوس يكثر المصلحجيه معاك فلوس تصير شاعر وملحن وجمس بوند ومغني وعنترة بن شداد وتصير غواص بدون مايبتل شعر...
سعيد
بس هذة شروطك سهلة
الدوري الإيطالي
الإعلام الرياضي سوق سمك لست أهلاوي ولكن فريقك الفتح وتتهكم على الأهلي من أي صرف صحي طالع جهل وتخلف. وملطشة وتعال محلل مجاري بالقنوات
.............
كل هذا عشان مخالفة؟ سبحان من خلق العقول
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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