فتاة تضع 10 شروط للزواج: ليس لديه "كرش" ولا يأكل المنسف باليد!

متابعة أميرة خالد (صدى):
أثارت فتاة سعودية الجدل بعد إعلانها عن 10 شروط، يجب توافرها في الرجل الذي ستتزوجه مستقبلا، شملت مظهره الخارجي وطباعه، ومستواه المادي.
ونشرت الفتاة شروطها بمواقع التواصل، وهي: " ألايكون لديه كرش، ويهتم بمظهره، والوضع المادي جيد لحياة كريمة، وأن لا يكون ابن الماما وما عنده شخصية".
وأضافت: " ألا يصدرصوت شخير أثناء النوم، ولا تكون ألفاظه بذيئة، وأن لايتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع غير اخواته وخالاته وعماته".
واستكملت شروطها الغريبة بقولها: "أن لا يأكل المنسف باليد، ويفهم في الايتيكيت ولا يكون عصبي، ويكون على مستوى من الثقافة".