خالد السعود: علاج الأهلي "القراءة عليه"

نواف السالم (صدى):
أكد مدير الاحتراف في نادي الفتح سابقًا الإعلامي الرياضي خالد السعود، أن إدارة النادي الأهلي بذلت قصارى جهدها للنهوض بالفريق، لكن الأهم هو النتائج.
وأجاب السعود خلال برنامج "أكشن مع وليد"، على سؤال "ما هو العلاج في الأهلي؟"، بقوله: "يقرأون عليهم، الجمهور يريد أشياء كثيرة في ظل ظروف ليست جيدة، وإدارة الأهلي كثر خيرهم على اللي سووه، والباقي هو الجزء الشاق، لكن ما ألوم الجمهور لأنه يبغى بطولات، والمطلوب في الملعب النتائج والأهلي جالس يدور في نفس الدائرة".
يذكر أن الأهلي لم يحقق أي فوز، منذ بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022، مكتفيًا بخمسة تعادلات، مقابل هزيمة.
وخسر الأهلي أمام الفيحاء 2-0، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري المحترفين، مساء الخميس الماضي.