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خالد السعود: علاج الأهلي "القراءة عليه"

منذ 40 دقيقة
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خالد السعود: علاج الأهلي "القراءة عليه"

نواف السالم (صدى):
أكد مدير الاحتراف في نادي الفتح سابقًا الإعلامي الرياضي خالد السعود، أن إدارة النادي الأهلي بذلت قصارى جهدها للنهوض بالفريق، لكن الأهم هو النتائج.

وأجاب السعود خلال برنامج "أكشن مع وليد"، على سؤال "ما هو العلاج في الأهلي؟"، بقوله: "يقرأون عليهم، الجمهور يريد أشياء كثيرة في ظل ظروف ليست جيدة، وإدارة الأهلي كثر خيرهم على اللي سووه، والباقي هو الجزء الشاق، لكن ما ألوم الجمهور لأنه يبغى بطولات، والمطلوب في الملعب النتائج والأهلي جالس يدور في نفس الدائرة".

يذكر أن الأهلي لم يحقق أي فوز، منذ بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022، مكتفيًا بخمسة تعادلات، مقابل هزيمة.

وخسر الأهلي أمام الفيحاء 2-0، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري المحترفين، مساء الخميس الماضي.

 

الأهلي
دوري المحترفين
خالد السعود
اكشن مع وليد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17692
منذ 26 دقيقة
الله يسامحك يا منصور

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
زائــــر
محمدعبده ويش فيه كأنه حامل وفي شهرها الأخير....
ابو محمد 😎 ✍️
على نفس نهج طواغيت ايران ، فهي صورة مصغره عن جلاوزة ايران ، وستكبر مع الزمن ...
د محمد ماجد بخش
الله العالم وحده . طالما الكحول موجود والطاسة السياسية عامرة.
abdul
عنّك ما غضيت بصرك ، لكن لا يتعدي ذالك الى التحرش والاغتصاب والدخول في مناوشاة مع الفتاه سواء باليد او حتى باللسان .

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