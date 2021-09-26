نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مستجدات بواقعة تقاضي طبيبة رواتبها رغم انقطاعها عن العمل بالطائف

منذ ساعة
8609
2
مستجدات بواقعة تقاضي طبيبة رواتبها رغم انقطاعها عن العمل بالطائف

الطائف (صدى):
على خلفية تقاضي طبيبة في الطائف، رواتبها لعام كامل رغم انقطاعها عن العمل، تكشفت تفاصيل جديدة.

وكشفت مصادر أن الشؤون الصحية بمحافظة الطائف جددت عقد الطبيبة بعد 8 أشهر من تغيبها بسبب انتظارها إخلاء طرفها من المستشفى أو تصفية حقوقها.

وكانت الطبيبة تعمل في أحد المستشفيات الحكومية الطرفية،وجاءت كل تقارير تقييم أدائها لا تقل عن ٩٨% طوال سنوات العمل، بحسب عكاظ.

وبينت المصادر أنه تم نقلها مع 5 أطباء إلى مستشفيات مختلفة خارج الطائف، وقدم 4 من الأطباء استقالاتهم فيما غادرت الطبيبة العمل في مستشفى المويه، ثم نقلت إلى مستشفى طرفي آخر وتعرضت فيه إلى إشكاليات ما دفعها إلى تقديم شكاوى عدة دون أن يتم حلها، كما تقدمت بخطاب طلب نقل أو استقالة لعدم قدرتها على العمل وبعدها عن أبنائها.

وعن غيابها أكدت المصادر أن الطبيبة كانت تترقب إنهاء عقدها أو إشعارها بالنقل، وعلى رغم إشعار مدير المستشفى بتغيبها إلا أنه لم يتم اتخاذ إجراء بل كانت رواتبها تودع في حسابها شهريا.

اقرأ أيضا

التحقيق في تقاضي طبيبة رواتبها رغم انقطاعها عن العمل بالطائف

الطائف
وزارة الصحة
صحة الطائف
طبيبة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134917
منذ 53 دقيقة
الفساد بعينه ......
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17692
منذ 23 دقيقة
لا .. أرى في هذه القضية فسادا والخبراء موجودين .. وقد وافقت على حسم ما تقاضته إذا تم تصحيح وضعها والتعاقد معها مكان الحاجة والمصلحة المشتركة حيث تنعم بالراحة والتوافق الوظيفي الإجتماعي.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
زائــــر
محمدعبده ويش فيه كأنه حامل وفي شهرها الأخير....
ابو محمد 😎 ✍️
على نفس نهج طواغيت ايران ، فهي صورة مصغره عن جلاوزة ايران ، وستكبر مع الزمن ...
د محمد ماجد بخش
الله العالم وحده . طالما الكحول موجود والطاسة السياسية عامرة.
abdul
عنّك ما غضيت بصرك ، لكن لا يتعدي ذالك الى التحرش والاغتصاب والدخول في مناوشاة مع الفتاه سواء باليد او حتى باللسان .

أخر الأخبار

أحدث ظهور للأمير الملحن أحمد بن سلطان ورابح صقر
أحدث ظهور للأمير الملحن أحمد بن سلطان ورابح صقر
منذ دقيقتين 36
مجرم يمزق جسد طليقته أثناء نومها
مجرم يمزق جسد طليقته أثناء نومها
منذ 24 دقيقة 336
خالد السعود: علاج الأهلي "القراءة عليه"
خالد السعود: علاج الأهلي "القراءة عليه"
منذ 40 دقيقة 9236
مستجدات بواقعة تقاضي طبيبة رواتبها رغم انقطاعها عن العمل بالطائف
مستجدات بواقعة تقاضي طبيبة رواتبها رغم انقطاعها عن العمل بالطائف
منذ ساعة 8609
تعيين متوفى بمنصب مسؤول في الأردن.. ونشطاء: "كل شي بصير"
تعيين متوفى بمنصب مسؤول في الأردن.. ونشطاء: "كل شي بصير"
منذ ساعة 353
تدريب وتوظيف بشركة "روشن"
تدريب وتوظيف بشركة "روشن"
منذ ساعة 1198
جمال عارف: وضع المولد على الدكة والاستغناء عن هنريكي لعودة الاتحاد بقوة
جمال عارف: وضع المولد على الدكة والاستغناء عن هنريكي لعودة الاتحاد بقوة
منذ ساعتين 1200
شقيق عادل إمام يكشف عن حالته الصحية
شقيق عادل إمام يكشف عن حالته الصحية
منذ ساعتين 892
طالبة مغربية تلتحق بجامعة إسرائيلية
طالبة مغربية تلتحق بجامعة إسرائيلية
منذ ساعتين 1495
معتل نفسيًا يقتل زوجته ويشعل النار بنفسه
معتل نفسيًا يقتل زوجته ويشعل النار بنفسه
منذ ساعتين 554