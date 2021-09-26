مستجدات بواقعة تقاضي طبيبة رواتبها رغم انقطاعها عن العمل بالطائف

الطائف (صدى):
على خلفية تقاضي طبيبة في الطائف، رواتبها لعام كامل رغم انقطاعها عن العمل، تكشفت تفاصيل جديدة.
وكشفت مصادر أن الشؤون الصحية بمحافظة الطائف جددت عقد الطبيبة بعد 8 أشهر من تغيبها بسبب انتظارها إخلاء طرفها من المستشفى أو تصفية حقوقها.
وكانت الطبيبة تعمل في أحد المستشفيات الحكومية الطرفية،وجاءت كل تقارير تقييم أدائها لا تقل عن ٩٨% طوال سنوات العمل، بحسب عكاظ.
وبينت المصادر أنه تم نقلها مع 5 أطباء إلى مستشفيات مختلفة خارج الطائف، وقدم 4 من الأطباء استقالاتهم فيما غادرت الطبيبة العمل في مستشفى المويه، ثم نقلت إلى مستشفى طرفي آخر وتعرضت فيه إلى إشكاليات ما دفعها إلى تقديم شكاوى عدة دون أن يتم حلها، كما تقدمت بخطاب طلب نقل أو استقالة لعدم قدرتها على العمل وبعدها عن أبنائها.
وعن غيابها أكدت المصادر أن الطبيبة كانت تترقب إنهاء عقدها أو إشعارها بالنقل، وعلى رغم إشعار مدير المستشفى بتغيبها إلا أنه لم يتم اتخاذ إجراء بل كانت رواتبها تودع في حسابها شهريا.
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