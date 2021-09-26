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تعيين متوفى بمنصب مسؤول في الأردن.. ونشطاء: "كل شي بصير"

منذ ساعة
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تعيين متوفى بمنصب مسؤول في الأردن.. ونشطاء: "كل شي بصير"

عمّان (صدى):
في واقعة غريبة من نوعها، تداول أردنيون وثيقة رسمية صادرة من وزارة الإدارة المحلية بتوقيع نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، تضمنت تعيين شخص متوفى منذ سنوات عضوا في اللجنة المؤقتة لمجلس محافظة المفرق.

وأثارت الواقعة سخرية الأردنيين، موضحين أن تعيين المتوفين بات حدثا متكررا في الأردن، إذ سبق وأن تم إدراج أسماء لأشخاص متوفين باللجنة الملكية للإصلاح مؤخرا، ساخرين بقولهم: "كل شي بصير في الأردن".

وسخر أحد النشطاء بقوله: "لا يبقى من الإنسان بعد موته إلا عمله، مقولة طبقتها وزارة الإدارة المحلية، بتعيين المرحوم جزاع عواد غراف السرحان المتوفي سنة ٢٠١٦ عضوا في مجلس محافظة المفرق، روحك لا زالت معنا يالمرحوم".

الاردن
منوعات
الإدارة المحلية
محافظة المفرق

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134917
منذ 57 دقيقة
وسخر أحد النشطاء بقوله: "لا يبقى من الإنسان بعد موته إلا عمله، مقولة طبقتها وزارة الإدارة المحلية، بتعيين المرحوم جزاع عواد غراف السرحان المتوفي سنة ٢٠١٦ عضوا في مجلس محافظة المفرق، روحك لا زالت معنا يالمرحوم".
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... هههههههههههههههههههههههههههههههه ..

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