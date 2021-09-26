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حاتم خيمي : وليد الأحمد مدافع على مستوى عالي وأحمد الزين موهبة كبيرة
منذ 5 ساعات
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 17692
منذ 53 دقيقة
الموهبة الحقيقية في الصحافة الإلكترونية السعودية هي صحيفة صدى الإلكترونية .. بدون مجاملة .. تغطية شاملة ومتابعة دقيقة !! إلى الأمام ..
والكابتن الموهوب ! هو اللاعب المحبوب عند جمهوره
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ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
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على نفس نهج طواغيت ايران ، فهي صورة مصغره عن جلاوزة ايران ، وستكبر مع الزمن ...
د محمد ماجد بخش
الله العالم وحده . طالما الكحول موجود والطاسة السياسية عامرة.
abdul
عنّك ما غضيت بصرك ، لكن لا يتعدي ذالك الى التحرش والاغتصاب والدخول في مناوشاة مع الفتاه سواء باليد او حتى باللسان .
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