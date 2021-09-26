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مغرد : لماذا يتواجد بيتروس في النصر مع تسجيل انسيلمو
منذ 9 ساعات
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التعليقات
faeiz
عدد التعليقات : 2778
منذ 51 دقيقة
اتحاد متخبط ظالم يحق للنصر مالايحق لغيره ويبغون الدوري يرتفع
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أحدث التعليقات
كوكو لولو
طفر الحبيب منها للاعلى ان شاءالله اجل قصة كفاح ياعلي بابا 🤣
Zoolعالمي
الاتحاد اليوم غير اتحاد نور يعني فقاعه صابون ومركزكم من السابع ونازل بلله هذا فريق يجيب دوري ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
محمد القحطاني
الآن عرفنا من اللاعب سيء السلوك هل هو الاعب النصراوي أم الهلالي ما يأخذه بيتوس في موسم أخذه بيريرا في أربع مباريات أين الصحافه...
مشآعر انسان ..
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والستر في الدنيا والآخرة
واضح*** وصريح***
ممكن تكون كبوة حصان ويقوم،، والدوري لسى في بداياته وباقي الدور الثاني، وبيكون القادم أحلى لقلعة الكؤوس..
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