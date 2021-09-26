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معتل نفسيًا يقتل زوجته ويشعل النار بنفسه

منذ 34 دقيقة
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معتل نفسيًا يقتل زوجته ويشعل النار بنفسه

القاهرة (صدى):
أقدم رجل في مصر، على قتل زوجته، ومن ثم إشعال النيران بنفسه وبمنزل الزوجية، وذلك إثر مروره بأزمة نفسية.

وكشفت تحريات الشرطة المصرية في الواقعة، أن الزوج كان يعاني من مرض نفسي، ويتلقى العلاج، إلا أنه أصيب بانتكاسة مما دفعه لقتل زوجته بالاعتداء عليها بآلة حادة، فأصابها برأسها وأنهى حياتها.

وحاول الزوج الانتحار بإشعال النيران بنفسه وبمنزل الزوجية، ما أسفر عن إصابته بعدة حروق بأنحاء جسده، ولم تصل النار لجثة زوجته، حيث تدخل عدد من الجيران وتم محاصرة الحريق وإخماده.

ونُقل الزوج إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، وتعيين الحراسة اللازمة عليه.

مصر
قتل
منوعات
مريض نفسي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53637
منذ 16 دقيقة
اوكي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17687
منذ 4 دقائق
الغلاء جننهم

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الغلاء جننهم
ابو عمار
ههههههههههههه
ابو عمار
اوكي
مراقب
ت 3 اقطع واخس اول شي هي تطبق في حقها اقسى العقوبه بعدها يعاقب المتحرش
ابو عمار
يستاهل

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