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الفراج: الحرب بين أمريكا والصين تعني نهاية البشرية

منذ 3 ساعات
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الفراج: الحرب بين أمريكا والصين تعني نهاية البشرية

نايف السالم (صدى):
علق المحلل السياسي أحمد الفراج، على الأحاديث حول احتمالية وجود حرب عسكرية بين الصين وأمريكا، مؤكدًا أن هذا الأمر مستحيل.

وقال الفراج: "يتحدث كثير من المعلقين عن حرب عسكرية محتملة قادمة بين أمريكا والصين، وهذا تسطيح للأمر".

وتابع: "أمريكا أعتى قوة عسكرية على وجه الأرض وتملك نووي، والصين قوة عسكرية جبّارة تملك نووي، لكنهما يعرفان أن حربا عسكرية بينهما تعني نهاية البشرية، ولن يغامرا بذلك تحت أي ظرف".

وأضاف: "ما حدث هو أنه بعد انهيار الإتحاد السوفييتي، أصبحت أمريكا القوة العظمى الوحيدة التي تحكم العالم، وبدلا من التركيز على تعزيز تنمية الداخل الأمريكي ونشر السلام والقيم الأمريكية الحقيقية حول العالم، قرّرت المغامرة في حروب عبثية لصالح النخب الحاكمة والشركات الضخمة على حساب مصلحة امريكا".

واستكمل: "أثناء انشغال امريكا بحروبها حول العالم، كانت الصين تبني اقتصادا ضخما عابرا للقارات، وتستخدم قوة ناعمة جبّارة، استيقظت امريكا متأخرة، بعد أن اخترقت الصين كل قارات العالم".

واختتم: "لن يتصارع القطبان في حرب عسكرية مباشرة، بل ستستمر "حربا باردة"، وربما مناوشات عسكرية غير مباشرة عن طريق أذرعهما".

امريكا
الصين
احمد الفراج
حرب عسكرية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17692
منذ 3 ساعات
أي حرب تقصدها .. الحرب التكتيكية أم التكنولوجية أم الحرب النووية التكنوتيكية أم الحرب المفتوحة أم الحرب المباشرة أم ماذا ؟؟
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17692
منذ ساعتين
لماذا لا توجه دعوة لبايدن لزيارة المملكة العربية السعودية حتى لو كانت زيارة خاصة وليست رسمية للتعرف على كرم وأخلاق وأفكار العالم العربي والعالم الإسلامي ممثلة في محاسن أخلاق وصفات مضيفيه ومستضيفيه
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53651
منذ ساعة
لن نكون بينهم حرب ولن تنتهي البشريه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17692
منذ 22 دقيقة
الله العالم وحده . طالما الكحول موجود والطاسة السياسية عامرة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
زائــــر
محمدعبده ويش فيه كأنه حامل وفي شهرها الأخير....
ابو محمد 😎 ✍️
على نفس نهج طواغيت ايران ، فهي صورة مصغره عن جلاوزة ايران ، وستكبر مع الزمن ...
د محمد ماجد بخش
الله العالم وحده . طالما الكحول موجود والطاسة السياسية عامرة.
abdul
عنّك ما غضيت بصرك ، لكن لا يتعدي ذالك الى التحرش والاغتصاب والدخول في مناوشاة مع الفتاه سواء باليد او حتى باللسان .

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