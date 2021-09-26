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فيديو.. فتاة تزعم أنها المتحرش بها بالطائف: "أنا اللي لابسة عباية برتقالية"

منذ 4 ساعات
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فيديو.. فتاة تزعم أنها المتحرش بها بالطائف: "أنا اللي لابسة عباية برتقالية"

الطائف (صدى):
على خلفية واقعة التحرش بفتاة في الطائف بأحد الأماكن العامة، خرجت فتاة في مقطع فيديو، زاعمة أنها التي تم التحرش بها.

وعلقت الفتاة على المقطع بقولها : "كفاية خوف من المجتمع، أنا اللي سويت فوضى بالشوارع ولابسة عباية برتقالية".

ولم يتسنى لـ "صدى " التأكد من صحة المقطع الذي نشرته الفتاة والمتداول عبر موقع "تيك توك".

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أعلن أن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطن في العقد الثاني من العمر، ارتكب جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

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الطائف
تحرش
شرطة مكة
النيابة العامة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134917
منذ 3 ساعات
يعني انتِ سبب المصايب .. وجب معاقبتك ومحاسبتك حساب عسير ..
سهااام
سهااام عدد التعليقات : 179
منذ 3 ساعات
يعني متقصده انها تسوي كذا علشان تصير شوشره ويمكن تكون حوثيه نجسه لازم تتعاقب واتمنى نسمع تم القبض
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17692
منذ ساعتين
لو حتى لابسة موف فاقع ساطع .. ليس لأحد أياً كان أن يفقد رباطة جأشه، أو يهبط بمستواه لأن يتحرش بأحداهن لفظياً أو أن يقترب بلا فترة سماح أو حتى أن يطيل ويمعن النظر ويتابع الحركة ويتعقبها
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53651
منذ ساعتين
يبدو انها قاصده الاستعراض امام الشباب بخلفيتها الثقافيه
مراقب
مراقب عدد التعليقات : 20
منذ ساعتين
كذابه هذي فسويه تصطاد في الماء العكر
مراقب
مراقب عدد التعليقات : 20
منذ ساعتين
ت 3 اقطع واخس
اول شي هي تطبق في حقها اقسى العقوبه
بعدها يعاقب المتحرش
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17692
منذ ساعة
ليه ما تقطع يا ت ٦ وتخسى أفضل لك

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
زائــــر
محمدعبده ويش فيه كأنه حامل وفي شهرها الأخير....
ابو محمد 😎 ✍️
على نفس نهج طواغيت ايران ، فهي صورة مصغره عن جلاوزة ايران ، وستكبر مع الزمن ...
د محمد ماجد بخش
الله العالم وحده . طالما الكحول موجود والطاسة السياسية عامرة.
abdul
عنّك ما غضيت بصرك ، لكن لا يتعدي ذالك الى التحرش والاغتصاب والدخول في مناوشاة مع الفتاه سواء باليد او حتى باللسان .

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