فيديو.. فتاة تزعم أنها المتحرش بها بالطائف: "أنا اللي لابسة عباية برتقالية"

الطائف (صدى):
على خلفية واقعة التحرش بفتاة في الطائف بأحد الأماكن العامة، خرجت فتاة في مقطع فيديو، زاعمة أنها التي تم التحرش بها.
وعلقت الفتاة على المقطع بقولها : "كفاية خوف من المجتمع، أنا اللي سويت فوضى بالشوارع ولابسة عباية برتقالية".
ولم يتسنى لـ "صدى " التأكد من صحة المقطع الذي نشرته الفتاة والمتداول عبر موقع "تيك توك".
وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أعلن أن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطن في العقد الثاني من العمر، ارتكب جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة.
وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.
اقرأ أيضا