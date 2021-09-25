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"رحيل فهد المولد من الاتحاد" مطلب الجماهير بعد التعادل أمام التعاون

منذ يوم
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"رحيل فهد المولد من الاتحاد" مطلب الجماهير بعد التعادل أمام التعاون

نواف السالم (صدى):
طالبت جماهير نادي الاتحاد الإدارة، بوضع حد لعدم تركيز لاعب الفريق فهد المولد في المباريات، وذلك في أعقاب التعادل أمام التعاون بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتصدر اسم فهد المولد، قائمة الأكثر تداولا على مستوى المملكة، وسط هجوم حاد ضده من قبل الاتحاديين، فيما قام بعض النقاد الرياضيين والإعلاميين بالدفاع عن لاعب الاتحاد.

وكانت "صدى" قد نشرت دفاع الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه عن لاعب الاتحاد، مؤكدًا أنه ضد كل من انتقد فهد المولد، وأنه قدم مباراة كبيرة وأزعج كثيراً دفاع التعاون.

وقال جستنيه: "حرص المولد الشديد على إرضاء الجماهير الاتحادية جعله متسرعاً أحياناً في حالات كانت تتطلب منه شوية تركيز".

كما رفض الإعلامي الرياضي عبيد كعدور الهجوم ضد المولد، قائلا: "اللي يفهم في الكورة لن يتردد في القول أن فهد المولد كان هو المهاجم الوحيد الذي أزعج دفاع التعاون بتحركاته وشكل خطورة على مرماه خصوصا في الشوط الأول".

وأضاف: "الواقع يقول لولا جزائية فهد المولد ونجاح روما في تسديدها كان التعاون عاد للقصيم بالنقاط الثلاث ولكن ماذا نقول عن المؤلفة قلوبهم والمغيبة عقولهم".

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الاتحاد
التعاون
فهد المولد
دوري المحترفين
كاس الامير محمد بن سلمان

التعليقات

عباس قاروره
عباس قاروره عدد التعليقات : 490
منذ 23 ساعة
ان شاء الله من كذا واردى،،
Sleem0081@gmail.com
Sleem0081@gmail.com عدد التعليقات : 2
منذ 23 ساعة
طحلبي ماعليك شرهه
محمد القحطاني
محمد القحطاني عدد التعليقات : 145
منذ 22 ساعة
جمهور الاتحاد وصحافته جننت المولد إذا فاز الفريق صار من نجوم المباراة وإذا خسر صار هو السبب الوحيد للخساره الفريق كامل يتحمل الخساره كذلك يتحمل الفوز
ضفدع فقراوي
ضفدع فقراوي عدد التعليقات : 3
منذ 21 ساعة
هم ليسو اتحاديين هم مجموعه من مشجعين نادي الفقر ويدعمومهم بعض الطحالب هم من ينشاون هذه الهاشتاقات فهد امس اخترع بلنتي جائة منه نقطة حفظ ماء الوجه فاعتقد من الغباء ان الومه او اعتبره مقصر
سلوم النصراوي
سلوم النصراوي عدد التعليقات : 35
منذ 20 ساعة
فريق فاشل .. لاعبيه واعلامه .. ظنو أن الفوز على النصر بالمرتدات سيجعلهم ابطال الدوري . تناسو أن النصر مشغول بالاسيوية ولم يعطي فريقهم أي أهمية.
نصراوي
نصراوي عدد التعليقات : 2
منذ 11 ساعة
الاسيويه صعبه قويه حلوه مشغول بالاسيويه
الي مايطول العنب الاتحاد كسر خشومكم
ابوسلطان
ابوسلطان عدد التعليقات : 1
منذ 6 ساعات
الي يطالب رحيل المولد ليس جمهور الاتحاد وانما من جماهير انديه اخرى لم يحققوا الدوري من سنوات هههههههههه
أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 990
منذ 46 دقيقة
غير صحيح مطلب الجماهير رحيل فهد المولد..أتوقع هناك الكثير من المندسين ضد الاتحاد ..فهد كان الأفضل صنع هدف وتسبب بركلة جزاء وأزعج الدفاع التعاوني ورجع لشيء من مستواه السابق فبدا بروح قتالية عالية

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أحدث التعليقات

الملل
معاك فلوس يكثر اصدقاك معاك فلوس يكثر المصلحجيه معاك فلوس تصير شاعر وملحن وجمس بوند ومغني وعنترة بن شداد وتصير غواص بدون مايبتل شعر...
سعيد
بس هذة شروطك سهلة
الدوري الإيطالي
الإعلام الرياضي سوق سمك لست أهلاوي ولكن فريقك الفتح وتتهكم على الأهلي من أي صرف صحي طالع جهل وتخلف. وملطشة وتعال محلل مجاري بالقنوات
.............
كل هذا عشان مخالفة؟ سبحان من خلق العقول
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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