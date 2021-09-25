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طبيب بيطري يتسبب في مقتل طفلة

منذ 51 دقيقة
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طبيب بيطري يتسبب في مقتل طفلة

القاهرة (صدى):
توفيت طفلة في مصر، نتيجة حقنة خاطئة، أعطاها إياها طبيب بيطري، بعد شعورها بحالة إعياء شديدة.

وكانت الطفلة 4 سنوات، شعرت بإعياء شديد، واصطحبتها أسرتها إلى إحدى صيدليات القرية، وكان يتواجد فيها طبيب بيطري يعمل في الصيدلية.

وقام البيطري بإعطائها حقنة بطريق الخطأ، أدت إلى تدهور حالتها الصحية، وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتبين أن المتهم هو زوج صاحبة الصيدلية، ومعروف بين أهالي القرية بالعمل في الصيدلية، وحاصل على بكالوريوس طب بيطري.

وتم ضبط المتهم وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مصر
جريمة
منوعات
طبيب بيطري

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53637
منذ 9 دقائق
حسبي الله عليه

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الغلاء جننهم
ابو عمار
ههههههههههههه
ابو عمار
اوكي
مراقب
ت 3 اقطع واخس اول شي هي تطبق في حقها اقسى العقوبه بعدها يعاقب المتحرش
ابو عمار
يستاهل

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