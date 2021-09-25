طبيب بيطري يتسبب في مقتل طفلة

القاهرة (صدى):
توفيت طفلة في مصر، نتيجة حقنة خاطئة، أعطاها إياها طبيب بيطري، بعد شعورها بحالة إعياء شديدة.
وكانت الطفلة 4 سنوات، شعرت بإعياء شديد، واصطحبتها أسرتها إلى إحدى صيدليات القرية، وكان يتواجد فيها طبيب بيطري يعمل في الصيدلية.
وقام البيطري بإعطائها حقنة بطريق الخطأ، أدت إلى تدهور حالتها الصحية، وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.
وتبين أن المتهم هو زوج صاحبة الصيدلية، ومعروف بين أهالي القرية بالعمل في الصيدلية، وحاصل على بكالوريوس طب بيطري.
وتم ضبط المتهم وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.