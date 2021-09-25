كورونا يتسلل لبيرسبوليس الإيراني قبل مواجهة الهلال

ماجد محمد (صدى):
يواجه نادي بيرسبوليس الإيراني، أزمة قبل مواجهة الهلال، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.
وكشف الإعلامي الرياضي "داوود إيكدري" عن تسلل فيروس كورونا لصفوف النادي الإيراني، قائلا: "عاجل إصابة عضوين من نادي برسیبولیس بفیروس کورونا قبل مواجهة الهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا".
ويلتقي الهلال بنظيره بيرسبوليس، في 16 أكتوبر المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وجاء تأهل الهلال عقب الفوز على نظيره الاستقلال الإيراني بهدفين دون رد، فيما تأهل برسيبوليس الإيراني على حساب استقلال دوشنبه الطاجيكي بهدف قاتل عند الدقيقة 90، ليبقي على حظوظ بلاده بعد خروج مواطنيه على يد الهلال والنصر.