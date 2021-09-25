نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

كورونا يتسلل لبيرسبوليس الإيراني قبل مواجهة الهلال

منذ 12 ساعة
2982
2
كورونا يتسلل لبيرسبوليس الإيراني قبل مواجهة الهلال

ماجد محمد (صدى):
يواجه نادي بيرسبوليس الإيراني، أزمة قبل مواجهة الهلال، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكشف الإعلامي الرياضي "داوود إيكدري" عن تسلل فيروس كورونا لصفوف النادي الإيراني، قائلا: "عاجل إصابة عضوين من نادي برسیبولیس بفیروس کورونا قبل مواجهة الهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا".

ويلتقي الهلال بنظيره بيرسبوليس، في 16 أكتوبر المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وجاء تأهل الهلال عقب الفوز على نظيره الاستقلال الإيراني بهدفين دون رد، فيما تأهل برسيبوليس الإيراني على حساب استقلال دوشنبه الطاجيكي بهدف قاتل عند الدقيقة 90، ليبقي على حظوظ بلاده بعد خروج مواطنيه على يد الهلال والنصر.

الهلال
دوري أبطال آسيا
كورونا
بيرسبوليس

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10180
منذ 11 ساعة
تخطيط عشان يقول للهلال المبارة سوف تكون سهلة
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 525
منذ 41 دقيقة
الله ينصر هلال الوطن وين ماراح

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

المهم
الترفيه
المهم
الخطف من الجرائم الكبيرة! فما هذه العباره ياصدى.هل المحرر يخط الخبر خطف
ابو عمار
طيب
kkkk
باقي احد يشجع الاهلي
هادي جبران الهاجري
الله لا يوفقكم حنا متقاعدين برواتب سيئه ولا في جهات تمويليه تدعمنا وانتم تدعمون أصحاب الرواتب القويه وتقولون نحرص علا دعم التملك سكن للمواطن...

أخر الأخبار

بريطانيا: نواصل العمل مع المملكة لإنهاء الصراع في اليمن
بريطانيا: نواصل العمل مع المملكة لإنهاء الصراع في اليمن
منذ 20 دقيقة 1367
"الشؤون الإسلامية" تعلن فتح باب المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان القادم
"الشؤون الإسلامية" تعلن فتح باب المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان القادم
منذ 25 دقيقة 1483
اول مره تسوق والنتيجة
اول مره تسوق والنتيجة
منذ 30 دقيقة 391
كلب يهاجم عائلة عند باب منزلها
كلب يهاجم عائلة عند باب منزلها
منذ 35 دقيقة 382
حادثة عجيبة داخل المزرعة
حادثة عجيبة داخل المزرعة
منذ 40 دقيقة 373
"الجوازات" توضح خطوات الاستفادة من خدمة "تواصل" عبر أبشر
"الجوازات" توضح خطوات الاستفادة من خدمة "تواصل" عبر أبشر
منذ 55 دقيقة 1651
البرهان: حريصون على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بالسودان
البرهان: حريصون على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بالسودان
منذ ساعة 1616
"الشؤون البلدية" تبدأ بربط المخالفات المسجلة على المقاولين بالتصنيف
"الشؤون البلدية" تبدأ بربط المخالفات المسجلة على المقاولين بالتصنيف
منذ ساعة 1540
المملكة تحتل المركز السابع عالميا في تجارة التجزئة
المملكة تحتل المركز السابع عالميا في تجارة التجزئة
منذ ساعة 1529
الكشف عن اسم المدرب الجديد للنصر
الكشف عن اسم المدرب الجديد للنصر
منذ ساعة 2191