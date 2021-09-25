أميرة تتنازل عن 1.3 مليون دولار للزواج من أحد العامة

طوكيو (صدى):
أعلنت الحكومة اليابانية، أمس السبت، أنه ستتم الموافقة على طلب الأميرة "ماكو" بعدم تلقي منحة تُعطى عادة لسيدات العائلة اليابانية المالكة عند زواجهن.
وقررت الأميرة التنازل عن المنحة التي تبلغ قيمتها 1.3 مليون دولار أمريكي، وهي ابنة أخت الإمبراطور ناروهيتو.
وبموجب القانون الياباني تخسر سيدات العائلة الملكية حقهن في الحالة الملكية، والحقوق المترتبة عليها بمجرد الزواج من أحد العامة، وعدم حصول الأميرة ماكو على منحة الزواج سيكون المرة الأولى في تاريخ اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.