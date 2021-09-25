حكاية زوج مريم المريسل الذي دعمها خلال مشاركتها ببطولة طوكيو لتمثيل المملكة في تنس الطاولة "فيديو"

نواف السالم (صدى):
روى المواطن عبدالله اليامي، حكاية زوجته الملهمة مريم المريسل التي تحدت الإعاقة وشاركت في بطولة طوكيو لتمثيل المملكة في تنس الطاولة.
وقال عبدالله اليامي خلال لقاء في قناة السعودية، إنه يحاول ينظر للأمام وليس للخلف، لافتا:"عندما يصبح الإنسان وضعه مختلف عن الناس ولم يستطع الحركة ولا المشي فيجب أن يحاول للانتقال من هذه المرحلة للمرحلة الأخرى"، في إشارة لزوجته مريم.
وأوضح أن زوجته كان صعبا عليها في البداية تقبل الوضع ولكن ضغطنا عليها قلنا لها شدي حيلك، مشيرا:" زوجتي قالت لي إنها ترغب في المشاركة في تنس الطاولة وقلت لها هذا شئ جيد وكنت أود أن تنتقل من مرحلة اليأس ودعمناها".
وتابع زوج مريم المريسل، أنه قال لها فخر لكي أن تمثلي البلد في بطولة طوكيو، حيث ذكرت مريم أن زوجها دعمها خلال مشاركتها في بطولة تنس الطاولة.