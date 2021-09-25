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حكاية زوج مريم المريسل الذي دعمها خلال مشاركتها ببطولة طوكيو لتمثيل المملكة في تنس الطاولة "فيديو"

منذ 5 ساعات
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حكاية زوج مريم المريسل الذي دعمها خلال مشاركتها ببطولة طوكيو لتمثيل المملكة في تنس الطاولة "فيديو"

نواف السالم (صدى):
روى المواطن عبدالله اليامي، حكاية زوجته الملهمة مريم المريسل التي تحدت الإعاقة وشاركت في بطولة طوكيو لتمثيل المملكة في تنس الطاولة.

وقال عبدالله اليامي خلال لقاء في قناة السعودية، إنه يحاول ينظر للأمام وليس للخلف، لافتا:"عندما يصبح الإنسان وضعه مختلف عن الناس ولم يستطع الحركة ولا المشي فيجب أن يحاول للانتقال من هذه المرحلة للمرحلة الأخرى"، في إشارة لزوجته مريم.

 

وأوضح أن زوجته كان صعبا عليها في البداية تقبل الوضع ولكن ضغطنا عليها  قلنا لها شدي حيلك، مشيرا:" زوجتي قالت لي إنها ترغب في المشاركة في تنس الطاولة وقلت لها هذا شئ جيد وكنت أود أن تنتقل من مرحلة اليأس ودعمناها".

وتابع زوج مريم المريسل، أنه قال لها فخر لكي أن تمثلي البلد في بطولة طوكيو، حيث ذكرت مريم أن زوجها دعمها خلال مشاركتها في بطولة تنس الطاولة.

 

دعم
منافسات
تنس الطاولة
مريم المريسل
بطولة طوكيو

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10179
منذ ساعة
ماشاء الله ربي يحفظهم
فهد بن فايز الشهري
فهد بن فايز الشهري عدد التعليقات : 236
منذ ساعة
بالتوفيق بإذن الله وإلى الأمام
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53637
منذ ساعة
بالتوفيق

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
مراقب
ت 3 اقطع واخس اول شي هي تطبق في حقها اقسى العقوبه بعدها يعاقب المتحرش
ابو عمار
يستاهل
مراقب
كذابه هذي فسويه تصطاد في الماء العكر
ابو عمار
حسبي الله عليه

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