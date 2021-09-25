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بالفيديو.. جهود الأمن العام في القبض على المتحرشين والمخالفين بمختلف مناطق المملكة

منذ ساعة
1383
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بالفيديو.. جهود الأمن العام في القبض على المتحرشين والمخالفين بمختلف مناطق المملكة

الرياض (صدى):
نشر الأمن العام مقطع فيديو يوثق جهود رجال الأمن في القبض على المخالفين والمتحرشين بمختلف مناطق المملكة.

وقبضت الجهات الأمنية في الطائف على مواطن تحرش بفتاة في أحد المنتزهات، كما تم القبض على ٢٩ مواطنًا ظهروا عبر مقطع فيديو وهم يضايقون المارة برمي عبوات بلاستيكية عليهم.

فيما ضبطت شرطة جدة مقيم من الجنسية المصرية تحرش بعدد من النساء في الأماكن العامة وقام بتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبضت شرطة المدينة المنورة على مواطنة ظهرت عبر مقطع فيديو وهي تطلق النار من سلاح من نوع مسدس في أحد الأحياء السكنية وتوثيق ذلك ونشره من قبل مواطن.

أما في حائل فتم إيقاف ثلاثة مواطنين من أرباب السوابق اعتدوا على مواطن بالطعن والسلب تحت تهديد السلاح، والقبض على مواطن قام بالإساءة لسكان إحدى المناطق ونشر ذلك على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الدوادمي تم القبض على مواطنان ظهرا عبر مقطع فيديو في مشاجرة بأحد الأماكن العامة نتيجة خلاف سابق بينهما، كما تم ضبط مقيم حاول دهس رجل أمن خلال تنظيم حركة السير في أحد الطرق الرئيسية بتبوك.

وقبضت شرطة الباحة على سبعة مواطنين ظهروا عبر مقطع فيديو في مشاجرة جماعية أثناء تنظيم حركة السير في أحد الطرق الرئيسية.

القصيم
شرطة جدة
الأمن العام
المخالفين
مناطق المملكة
المتحرشين

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 192
منذ 15 دقيقة
اسلخوا جلودهم كل شيء إلامن خط احمر
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 192
منذ 15 دقيقة
اسلخوا جلودهم كل شيء إلامن خط احمر

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مالت على وجهيكما ثم مالت واستعصى علاجها واستحالت ..
عبدالله
وش بلاء الحريم على تكبير براطمهن؟
عبدالله
وش بلاء الحريم على تكبير براطمهن؟
4everx2
اللوم يقع على الأبوين او غباء الفتيات بثقتهن تجاه الشباب وافتنانهن بهم وهذا ينتج عنه هذه الجرائم المروعه والمخيفه ولا حول ولاقوة الابالله العلي...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ..

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