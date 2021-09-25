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بالفيديو.. مواطن يحول بسطة صغيرة لبيع الأسماك إلى سلسلة من المطاعم الشهيرة

منذ 10 ساعات
1885
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بالفيديو.. مواطن يحول بسطة صغيرة لبيع الأسماك إلى سلسلة من المطاعم الشهيرة

علي القحطاني (صدى):
تخلى مواطن يُدعى أبو تالا عن وظيفته لتحقيق هدفه في إقامة مشروع خاص، حيث تمكن من تحويل بسطة صغيرة لبيع الأسماك إلى سلسلة مطاعم متخصصة في هذا النوع من الطعام،

وقال المواطن إنه بدأ بأقل الإمكانات المتاحة على الطريق الواصل بين أبها وخميس مشيط، حيث كان يجلس أسفل شجرة ليبيع الكمية التي لا تتجاوز 30 كيلو من الأسماك، ثم زادت إلى أضعاف هذا الرقم.

وتابع أبو تالا أنه يعمل برفقة 5 مواطنين من أقاربه وأشقائه في بيع الأسماك، وذلك بعد حصوله على إجازة بدون راتب من عمله لبدء مشروعه الخاص.

وأضاف المواطن إنه يحرص دومًا على إتقان عمله وإعداد الطعام للزبائن هو وشركاءه كما لو كانوا يعدونه لأنفسهم، وهو الأمر الذي أكسبهم ثقة الزبائن.

الأسماك
بسطة
مطاعم شهيرة
مشروع خاص

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17692
منذ 56 دقيقة
٥٠٠ كيلو في اليوم .. ما بتخوفش .. زيدها حتى واحد طن وتوكل على الله
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134918
منذ 28 دقيقة
وفقكم الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
زائــــر
محمدعبده ويش فيه كأنه حامل وفي شهرها الأخير....
ابو محمد 😎 ✍️
على نفس نهج طواغيت ايران ، فهي صورة مصغره عن جلاوزة ايران ، وستكبر مع الزمن ...
د محمد ماجد بخش
الله العالم وحده . طالما الكحول موجود والطاسة السياسية عامرة.
abdul
عنّك ما غضيت بصرك ، لكن لا يتعدي ذالك الى التحرش والاغتصاب والدخول في مناوشاة مع الفتاه سواء باليد او حتى باللسان .

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