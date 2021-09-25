بالفيديو.. مواطن يحول بسطة صغيرة لبيع الأسماك إلى سلسلة من المطاعم الشهيرة

علي القحطاني (صدى):
تخلى مواطن يُدعى أبو تالا عن وظيفته لتحقيق هدفه في إقامة مشروع خاص، حيث تمكن من تحويل بسطة صغيرة لبيع الأسماك إلى سلسلة مطاعم متخصصة في هذا النوع من الطعام،
وقال المواطن إنه بدأ بأقل الإمكانات المتاحة على الطريق الواصل بين أبها وخميس مشيط، حيث كان يجلس أسفل شجرة ليبيع الكمية التي لا تتجاوز 30 كيلو من الأسماك، ثم زادت إلى أضعاف هذا الرقم.
وتابع أبو تالا أنه يعمل برفقة 5 مواطنين من أقاربه وأشقائه في بيع الأسماك، وذلك بعد حصوله على إجازة بدون راتب من عمله لبدء مشروعه الخاص.
وأضاف المواطن إنه يحرص دومًا على إتقان عمله وإعداد الطعام للزبائن هو وشركاءه كما لو كانوا يعدونه لأنفسهم، وهو الأمر الذي أكسبهم ثقة الزبائن.