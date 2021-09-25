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سقوط سيارة مواطنة في وادي
منذ 12 ساعة
1887
2
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134918
منذ 7 ساعات
الله يعينكم على امسياره ..
ابو عمار
عدد التعليقات : 53651
منذ ساعة
سلامات
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
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الله العالم وحده . طالما الكحول موجود والطاسة السياسية عامرة.
abdul
عنّك ما غضيت بصرك ، لكن لا يتعدي ذالك الى التحرش والاغتصاب والدخول في مناوشاة مع الفتاه سواء باليد او حتى باللسان .
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