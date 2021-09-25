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"قانوني": كيف نعاقب المتحرش ونترك عقاب من تحرش بها وهي تستفز الشباب بملابسها ؟

منذ 3 ساعات
14094
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"قانوني": كيف نعاقب المتحرش ونترك عقاب من تحرش بها وهي تستفز الشباب بملابسها ؟

الرياض (صدى):
أكد المستشار القانوني الدكتور خالد آل شوافة، على ضرورة سن العقوبات على المتحرش والمتحرش به من أجل تجنب هذه الظاهرة، مشيرًا لخروج بعض النساء للأماكن العامة بملابس غير مناسبة تستفز الشباب.

وقال "آل شوافة" في حديثه عن عقوبات التحرش: "قي أي مجتمع يجب وضع ضوابط خاصة، ولا نستطيع أن نحد من حالات التحرش إذا كان هناك انفلات في الجانب النسائي من اللبس أو المظهر أو الشكل وخاصة في الأشياء التي تستثير الشباب".

وأضاف: "ومثلما لا يوجد للمتحرش مبرر فلا يوجد أي مبرر للمرأة أنها تخالف النصوص الإلهية والتوجيهات الشرعية وتخرج متبرجة بكامل زينتها وتقول للناس لا أحد يتحرش بي"، وفقًا لما جاء ببرنامج "سيدتي" المذاع على "روتانا خليجية".

واستكمل حديثه: "أنا لما اجي أريد أطبق نظام التحرش بحذافيره على الشخص المتحرش فلابد إني أضع ضوابط لخروج المتحرش به بالمرافق العامة فلا يصح أن تتواجد امرأة وسط المارة كأنها تقول لهم تحرشوا بي وأعاقب الشاب وأترك هذه الفتاة وهذا أمر لا يليق".

 

التحرش
مستشار قانوني
لبس المرأة
خروج المرأة للأماكن العامة
حالات التحرش

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 192
منذ ساعتين
بيض الله وجه هذ المستشار
هذا هو الكلام الصحيح الذي يجب ان يطبق في نظام التحرش
دآنـــــــہہ
دآنـــــــہہ عدد التعليقات : 18471
منذ ساعتين
والله صدق يسلم لسانه بعضهم بالكمامات والشعور طالعه والمكياج ،، رخيصات الحمد لله الذي عافانا
واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 195
منذ ساعتين
في النظام من ترك سيارته في وضع التشغيل فانه يعاقب لانه معرض نفسه للسرقة
abdul
abdul عدد التعليقات : 5534
منذ ساعة
مهما تبرّجت المرأة في نفسها في الحارات والطرق ( وهو خلاف للشرع ) او خرجت للسوق وحدها لا يُعتبر ذالك مسوّغا لكي يعاكسها الرجال او يتحرّشوا بها ، لأن الأصل عند الرجل ان يغضّ من بصره ولا يلتفت إليها بعيني النزوة الشهوانية ناهيك من ان يتحرّش بها او يجرحها بالألفاظ نابية .:قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. النور ٣٠ . اما مسألة لباس الذوق العام فأعتقد هناك لوائح تُنظّم ذالك للرجال والنساء ولا نحتاج الى كثرة اللوائح بل تطبيق ما نصّ عليه القانون بلا تفلسف ولاتطاول.
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83132
منذ ساعة
وانا اضم صوتي معكم جميع
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134889
منذ ساعة
صح الكلام ..
Reem
Reem عدد التعليقات : 28
منذ ساعة
كل شخص له الحريه في اختيار لباسه اما انك تتحرش في وحده عشان ملابسها البلا منك لانك ماتغض البصر
ابو مشهور
ابو مشهور عدد التعليقات : 1
منذ 56 دقيقة
اللي يعارض كلام المستشار القانوني
جربها على أهلك وخلها تتبرج وتلبس اللي عاجبها واستعرض بها في المولات والكافيهات ولا احد يتحرش بها

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مالت على وجهيكما ثم مالت واستعصى علاجها واستحالت ..
عبدالله
وش بلاء الحريم على تكبير براطمهن؟
عبدالله
وش بلاء الحريم على تكبير براطمهن؟
4everx2
اللوم يقع على الأبوين او غباء الفتيات بثقتهن تجاه الشباب وافتنانهن بهم وهذا ينتج عنه هذه الجرائم المروعه والمخيفه ولا حول ولاقوة الابالله العلي...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ..

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