"قانوني": كيف نعاقب المتحرش ونترك عقاب من تحرش بها وهي تستفز الشباب بملابسها ؟

الرياض (صدى):
أكد المستشار القانوني الدكتور خالد آل شوافة، على ضرورة سن العقوبات على المتحرش والمتحرش به من أجل تجنب هذه الظاهرة، مشيرًا لخروج بعض النساء للأماكن العامة بملابس غير مناسبة تستفز الشباب.
وقال "آل شوافة" في حديثه عن عقوبات التحرش: "قي أي مجتمع يجب وضع ضوابط خاصة، ولا نستطيع أن نحد من حالات التحرش إذا كان هناك انفلات في الجانب النسائي من اللبس أو المظهر أو الشكل وخاصة في الأشياء التي تستثير الشباب".
وأضاف: "ومثلما لا يوجد للمتحرش مبرر فلا يوجد أي مبرر للمرأة أنها تخالف النصوص الإلهية والتوجيهات الشرعية وتخرج متبرجة بكامل زينتها وتقول للناس لا أحد يتحرش بي"، وفقًا لما جاء ببرنامج "سيدتي" المذاع على "روتانا خليجية".
واستكمل حديثه: "أنا لما اجي أريد أطبق نظام التحرش بحذافيره على الشخص المتحرش فلابد إني أضع ضوابط لخروج المتحرش به بالمرافق العامة فلا يصح أن تتواجد امرأة وسط المارة كأنها تقول لهم تحرشوا بي وأعاقب الشاب وأترك هذه الفتاة وهذا أمر لا يليق".