نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

طليقة العريان تروي تفاصيل مشاجرة ابنها في لبنان

منذ 12 ساعة
1384
6
طليقة العريان تروي تفاصيل مشاجرة ابنها في لبنان

بيروت (صدى):
كشفت هالة العتال، طليقة المخرج طارق العريان تفاصيل تعرض نجلها عمر، للاعتداء في لبنان قبل أيام قليلة.

وقالت هالة عبر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الحمد لله رب العالمين على كرمك ولطفك، ألف حمد وشكر، رجوع ابني لمصر، وأحب أشكر مصر للطيران على تعاونها معنا وحرصها على سلامة ابني، ده أولا، أما بالنسبة لرفضي الرد على صحفيين، هو اهتمامي بعمر أولا، وسفري ليه بعد كام ساعة، وربنا يعلم بحالي ساعتها".

وتابعت: "ابني محترم من عيلة بتفهم في الأصول ومتربي على معاملة الناس كلها باحترام وخصوصا المرأة، يعني ابني مضربش حد على وشه، ابني كان مع خطيبته وصاحبتها وكل مشكلته أنه مرضيش يسلم على واحدة فتضايقت أوي وعملت المشكلة، وكان هو لوحده بس، وفجأة خناقة مع عشرة، للأسف أني بقول رجالة، وهو كان راجل بيدافع عن خطيبته، والبنات اللي معاهم لوحده مع عشرة بيتخانقوا معاه، وكان حيتقتل لولا ستر ربنا".

وأضافت: "حق ابني هيرجع إن شاء الله، وأنا واثقة في القضاء اللبناني، ومعلومة بيحاولوا يعتذروا وكلمو عمر وطارق كتير وعندي المكالمات، وعايزين يتصالحوا لأنهم عارفين أن مصيرهم السجن، وده استحالة طبعا لأن ابني عمل عمليات، مختتمة: "وحسبي الله ونعم الوكيل ف أي حد اتسبب في أذى لابني".

مشاجرة
لبنان
القضاء اللبناني
طارق العريان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134917
منذ 8 ساعات
ادبي ابنك الفاسق اولاً ، ثم حاسبي من يعتدي عليه بعد ذالك ..
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 3448
منذ 8 ساعات
ههههه.. ابو محمد والله جبتها صح
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 3448
منذ 8 ساعات
ههههه.. ابو محمد والله جبتها صح
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 3448
منذ 8 ساعات
ههههه.. ابو محمد والله جبتها صح
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134917
منذ 8 ساعات
الله يسعد مساك اخوي العزيز اللهو البريء .. صح بدنك وعز وطنك ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53651
منذ ساعة
معليش يكبر و ينسى

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
زائــــر
محمدعبده ويش فيه كأنه حامل وفي شهرها الأخير....
ابو محمد 😎 ✍️
على نفس نهج طواغيت ايران ، فهي صورة مصغره عن جلاوزة ايران ، وستكبر مع الزمن ...
د محمد ماجد بخش
الله العالم وحده . طالما الكحول موجود والطاسة السياسية عامرة.
abdul
عنّك ما غضيت بصرك ، لكن لا يتعدي ذالك الى التحرش والاغتصاب والدخول في مناوشاة مع الفتاه سواء باليد او حتى باللسان .

أخر الأخبار

أحدث ظهور للأمير الملحن أحمد بن سلطان ورابح صقر
أحدث ظهور للأمير الملحن أحمد بن سلطان ورابح صقر
منذ دقيقة 17
مجرم يمزق جسد طليقته أثناء نومها
مجرم يمزق جسد طليقته أثناء نومها
منذ 23 دقيقة 325
خالد السعود: علاج الأهلي "القراءة عليه"
خالد السعود: علاج الأهلي "القراءة عليه"
منذ 38 دقيقة 9235
مستجدات بواقعة تقاضي طبيبة رواتبها رغم انقطاعها عن العمل بالطائف
مستجدات بواقعة تقاضي طبيبة رواتبها رغم انقطاعها عن العمل بالطائف
منذ ساعة 8580
تعيين متوفى بمنصب مسؤول في الأردن.. ونشطاء: "كل شي بصير"
تعيين متوفى بمنصب مسؤول في الأردن.. ونشطاء: "كل شي بصير"
منذ ساعة 350
تدريب وتوظيف بشركة "روشن"
تدريب وتوظيف بشركة "روشن"
منذ ساعة 1198
جمال عارف: وضع المولد على الدكة والاستغناء عن هنريكي لعودة الاتحاد بقوة
جمال عارف: وضع المولد على الدكة والاستغناء عن هنريكي لعودة الاتحاد بقوة
منذ ساعتين 1198
شقيق عادل إمام يكشف عن حالته الصحية
شقيق عادل إمام يكشف عن حالته الصحية
منذ ساعتين 892
طالبة مغربية تلتحق بجامعة إسرائيلية
طالبة مغربية تلتحق بجامعة إسرائيلية
منذ ساعتين 1492
معتل نفسيًا يقتل زوجته ويشعل النار بنفسه
معتل نفسيًا يقتل زوجته ويشعل النار بنفسه
منذ ساعتين 554